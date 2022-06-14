Московская биржа вынужденно прекратила торги швейцарским франком из-за санкций

Московская биржа с 14 июня останавливает торги швейцарским франком из-за введенных властями Швейцарии санкций против России.

В сообщении биржи отмечается, что ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "швейцарский франк - российский рубль" (CHFRUB) и "доллар США - швейцарский франк" (USDCHF) в биржевом и внебиржевом режимах, пишет отраслевое российское издание Fran.

Мосбиржа объясняет приостановку сделок "сложностями в проведении расчетов в швейцарском франке", с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура из-за санкций Швейцарии в отношении России, в том числе российского Национального расчетного депозитария, которые начали действовать с 10 июня.

Биржа отмечает, что выполнение обязательств по ранее заключенным соглашениям продолжится в обычном режиме, но предупреждает об увеличении сроков зачисления швейцарских франков на счета клиентов.

Как сообщалось, 3 июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России в ответ на агрессию против Украины. В частности, ЕС запретил закупку, импорт или перевозку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Постепенный отказ от российской сырой нефти будет продолжаться от 6 месяцев, от нефтепродуктов - до 8 месяцев. В то же время, эмбарго не будет распространяться на импорт нефти по трубопроводам. Это исключение было сделано по требованию Венгрии и других стран, не имеющих выхода к морю и получающих нефть через нефтепровод "Дружба".

Также пакет санкций предусматривает отключение от платежной системы SWIFT российских "Сбербанков", "Московского кредитного банка" и "Россельхозбанка". Кроме того, ЕС приостанавливает вещание на своей территории еще трех российских государственных телеканалов: "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24"/Russia24 и "Международный телецентр".