Северная Корея рискует стать источником новых мутаций коронавируса

Международные организации, занимающиеся здравоохранением, бьют тревогу - несмотря на заверения властей Северной Кореи о том, что вспышка COVID-19 в стране взята под контроль, почти полное отсутствие в КНДР вакцинации, крайне ограниченные возможности местных медучреждений и вызванное недостатком продовольствия в целом слабое здоровье значительной части населения делают это находящее под жесткими санкциями Совбеза ООН государство идеальной средой для появления новых вариантов коронавируса.

Власти КНДР: Уровень заражения коронавирусом неуклонно снижается

Вирусологи напоминают, что в ЮАР, где сохраняется высокий уровень заражения ВИЧ, возникли проблемы со сдерживанием распространения ковида, и эта страна стала источником как минимум одной новой мутации, которая с тех пор распространилась по всему миру. Однако в то время как ЮАР приняла помощь извне и активно боролась с коронавирусом, Северная Корея предпочла изоляцию и на ранних этапах пандемии отвергла предложения ООН и России о предоставлении вакцин и медицинского оборудования.

В середине мая правительство в Пхеньяне наконец признало то, о чем вирусологи всегда подозревали: COVID-19 стремительно распространяется среди местного населения, а более ранние сообщения северокорейских властей о выявлении неустановленной "лихорадки" по всей стране были случаями коронавируса.

Несмотря на предложения помощи со стороны других государств и учреждений здравоохранения, КНДР утверждает, что уровень заражения коронавирусом в стране неуклонно снижается. Государственные СМИ сообщили, что с 11 по 12 июня были выявлены 36,7 тыс. новых случаев "лихорадки", в результате чего общее их число с конца апреля достигло 4 469 520. Это примерно каждый шестой из 25,78 млн населения страны. При этом сообщается, что 4 404 210 пациентов уже выздоровели.

Низкое доверие к официальным северокорейским данным

Представителям зарубежных профильных организаций сейчас не позволено посещать ревностно оберегающую свои тайны Северную Корею, поэтому оценить истинный масштаб проблемы они не в состоянии. А публикуемым официальным данным мало кто верит. В этой связи растет озабоченность по поводу того, что коронавирус там может эволюционировать.

"Я считаю, что ситуация с коронавирусом, которую мы наблюдаем в Южной Африке среди населения с высоким уровнем заражения ВИЧ, имеет параллели с тем, что происходит в Северной Корее", - говорит Казухиро Татэда, президент японской Ассоциации инфекционных болезней, член экспертной группы, созданной в начале пандемии для консультирования правительства Японии. У органов здравоохранения Северной Кореи проблемы с искоренением коронавируса, местами он мутировал в новые штаммы, добавил Татэда в интервью DW.

И указал на то, что в Северной Корее существует серьезная проблема и с туберкулезом, который также передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. "В течение многих лет было трудно остановить распространение туберкулеза, и я вижу, что то же самое происходит с ковидом. Это, конечно, усугубляется не очень развитой системой здравоохранения, нехваткой продовольствия и тем фактом, что, как мы полагаем, очень немногие северокорейцы были вакцинированы", - уточнил японский ученый.

На недавнем семинаре в Сеуле, посвященном изучению ситуации в Северной Корее, Ким Син Гон, профессор медицинского колледжа университета Корё, указал, что "дельта" и "омикрон" варианты коронавируса появились в районах Индии и Южной Африки с относительно низким уровнем вакцинации. "Вот почему Южная Корея и весь мир должны уделять больше внимания борьбе Северной Кореи с COVID-19, - цитирует его слова газета The Korea Times. - Нулевой уровень вакцинации (в КНДР. - Ред.) вызывает глубокую обеспокоенность".

"Неконтролируемая передача" вируса и ее угрозы

Ким отмечает, что не сильно доверяет официальным данным Пхеньяна о числе инфицированных. По его оценкам, вирусом, возможно, уже заражено как минимум 40% населения Северной Кореи. Эту озабоченность разделяет и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая в мае предупредила, что "неконтролируемая передача" коронавируса в Северной Корее может привести к появлению его новых вариантов.

"ВОЗ всегда говорила, что там, где у вас есть неконтролируемая передача вируса, всегда существует и более высокий риск появления новых вариантов", - подчеркнул на брифинге для СМИ Майк Райан, директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ. На вопрос о том, как эта организация намерена вмешиваться в ситуацию в Северной Корее, Райан ответил, что ВОЗ готова оказать помощь, но может только ждать, пока ее пригласят власти в Пхеньяне, поскольку не имеет права делать такие шаги в одностороннем порядке, даже когда на карту поставлены жизни людей.

Для Эдвина Сальвадора, представителя ВОЗ в Северной Корее, это обстоятельство - самое большое разочарование в его усилиях по оказанию помощи населению страны.

У ВОЗ не хватает информации, чтобы эффективно помочь Северной Корее

"Через наше представительство ВОЗ поделилась с местными властями рекомендациями о приоритетных действиях по реагированию на ковид, а также ссылками на различные методические материалы ВОЗ, - сообщил Сальвадор DW. - Мы также поделились списком необходимых расходных материалов, таких как маски, перчатки, средства индивидуальной защиты и так далее". По его словам, в ВОЗ все еще ожидают ответа от Пхеньяна.

Сальвадор также сказал, что ВОЗ предоставила Северной Корее информацию о вызывающих озабоченность вариантах коронавируса и их характеристиках, а также поделилась лабораторными рекомендациями по тестированию и секвенированию COVID-19 и онлайн-ресурсами для обучения медиков. Но ВОЗ по-прежнему ощущает нехватку информации, которая позволила бы организации предлагать более целенаправленные решения, посетовал Сальвадор.

"Государственные СМИ продолжают оставаться единственным источником данных о количестве людей с "лихорадкой" в Северной Корее. И, с учетом публикуемых ими цифр, пункты для тестирования и больницы, вероятно, будут перегружены, что наблюдалось в странах с аналогичным числом инфицированных", - подвел итог Эдвин Сальвадор.