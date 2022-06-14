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Дания и Канада решили 50-летний спор и поделят поровну остров в Арктике
16:36 14.06.2022 |
Дания и Канада разделят небольшой безлюдный остров в Арктике, известный как остров Ганса, положив конец многолетнему спору о собственности.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Две страны не могли договориться из-за острова, расположенного на равном расстоянии между Гренландией и канадским островом Элсмир, начиная с 1971 года.
Гренландия является автономной территорией Королевства Дания.
Согласно соглашению, опубликованному министерством иностранных дел Дании во вторник, Канада и Дания разделят остров площадью 1,2 квадратных километра на две почти одинаковые части вдоль природного ущелья на скалистом выступе.
Некоторые рассматривают мирное урегулирование вокруг острова как признак сближения арктических государств НАТО, поскольку изоляция России из-за ее вторжения в Украину вызвала беспокойство по поводу безопасности после десятилетий покоя в регионе.
Остров назван в честь гренландского исследователя Ганса Хендрика, участвовавшего в первой экспедиции на остров в 1853 году. На гренландском он называется Тартупалук, что переводится как "форма почки".
Ни одна страна не знала о претензиях другой на остров до двусторонней встречи, которая состоялась в 1971 году для обсуждения границ.
С 1980-х годов официальные лица, ученые и солдаты из Дании и Канады посещали остров, снимая поочередно флаг другой страны и поднимая собственный.
Согласно сообщениям СМИ, посетители острова даже ввели традицию оставлять там бутылку канадского виски или датского шнапса, чтобы соперники обнаружили их во время своего следующего визита.
В 2018 году обе страны решили создать общую рабочую группу по урегулированию спора. После одобрения парламентом, соглашение официально подпишут министры обеих стран.
Согласно соглашению, Канада и Дания установили самую длинную в мире морскую границу протяженностью 3882 километра от моря Линкольна на севере до моря Лабрадора на юге, сообщило министерство иностранных дел.
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