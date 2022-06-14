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Мировое благосостояние подскочило на 10,6% в 2021г - до $530 трлн - BCG
12:50 14.06.2022 |
Совокупный объем глобального благосостояния частных лиц в 2021 году подскочил на 10,6% и составил $530 трлн, говорится в ежегодном докладе Boston Consulting Group (BCG).
В денежном выражении население Земли стало богаче на $26,2 трлн, рекордными темпами примерно за 20 лет, отметила партнер BCG и соавтор отчета Анна Закжевски.
Главным фактором роста благосостояний стал скачок мировых фондовых рынков, однако спрос на реальные активы - недвижимость, ювелирные изделия, предметы искусства и т.д. - также повысился, на 9,4% за минувший год. Объем реальных активов, принадлежащих населению, оценивается в $256 трлн, что составляет примерно половину всего частного капитала.
Северная Америка, самый богатый регион мира, продемонстрировала максимальные темпы прироста благосостояний - на $15 трлн. На регион приходится 57% всего мирового благосостояния. Частный капитал в Азии (без учета Японии) вырос на $5,1 трлн, в Западной Европе - на $3,1 трлн, в Японии - на $0,9 трлн. Благосостояние жителей Африки за минувший год повысилось на $200 млрд.
Основной прогноз BCG предполагает, что мировое благосостояние в ближайшие пять будет расти среднегодовыми темпами в 5,3% и увеличится за это время на $80,6 трлн. Этот базовый сценарий предусматривает окончание войны в Украине в 2022 году, сохранение антироссийских санкций до 2025 года и возвращение России в систему SWIFT в 2026 году - при этом замороженные активы ЦБ РФ будут по-прежнему недоступны для правительства РФ.
У экспертов есть и более негативный сценарий, при котором военные действия в Украине затянутся до 2023 года, санкционное давление на Россию будет усилено, в ответ на это РФ сократит поставки природного газа. В таком сценарии среднегодовые темпы роста частного капитала в мире составят 5% в ближайшие пять лет, а совокупный прирост за этот период составит $75 трлн.
Аналитики BCG полагают, что общемировая инфляция в 2022 году может достичь 5,5%, однако затем показатель вернется на уровень 2%, на котором и останется в период с 2023 по 2026 год. Также они прогнозируют, что глобальные фондовые индексы будут расти в среднем на 7% в год.
Гонконг, как ожидается, в 2023 году станет мировым лидером по объему хранящихся финансовых активов жителей других стран, обогнав Швейцарию. Более того, Швейцария может потерять и вторую строчку к 2026 году, отдав её Сингапуру.
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