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Крупнейший в мире производитель ветровых турбин разрывает специальный инвестконтракт с Россией
13:02 14.06.2022 |
Первая европейская компания - датская Vestas - решила разорвать специальный инвестконтракт с Россией после ее вторжения в Украину.
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Отмечается, что датская Vestas начала соответствующие переговоры с Минпромторгом РФ и планирует к августу закрыть завод по производству лопастей для ветроэлектростанций (ВЭС) в Ульяновске.
"Vestas планирует до 31 июля закрыть ульяновский завод по производству лопастей для ВЭС.
Предприятие расторгло договоры с поставщиками. Часть сотрудников завершают работы, другие увольняются. Завод выполнил план на 2022 год, но нет контракта на 2023 год", - пишет газета со ссылкой на источники.
Сообщается, что российский менеджмент Vestas уже приступил к неофициальным переговорам с Минпромторгом РФ о досрочном расторжении специального инвестконтракта.
"Вестас меньюфекчуринг рус" подписала СПИК в 2018 году сроком на восемь лет, вложив в производство более 2 млрд рублей. Штатная численность завода - 443 человека. До сих пор в РФ СПИК разрывался только один раз, когда в 2020 году "Новомедика" отказалась от запуска фармацевтического завода.
Vestas еще в марте сообщила, что приостанавливает участие в проектах в России, а в начале апреля объявила о выходе из страны.
"Проблема с поставками ветротурбин нарушает проект ВЭС "Фортума" в Волгоградской и Самарской областях на 253 МВт.
Площадка под строительство готова, но неясно, что делать с лопастями, гондолами и башнями, находящимися на складах", - пишет издание.
"Фортум" должен запустить ВЭС 1 декабря, но имеет право запросить отсрочку на два года или отказаться от проекта. В столь ограниченные сроки найти другого поставщика оборудования объемом 250 МВт с учетом требований по локализации (65%) невозможно, считает гендиректор "Акта консалт" Анатолий Копылов.
Единственный возможный поставщик в РФ - "Новавинд" (входит в "Росат"), но ему придется удвоить производственные мощности, а финансовые условия такого соглашения будут, скорее всего, "тяжелыми", отмечает аналитик.
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