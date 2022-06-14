Финансовые новости
- |
- 14.06.22
- |
- 22:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Черногории арестовали активы депутатов Госдумы и куратора кремлевской пропаганды – СМИ
13:02 14.06.2022 |
Черногория, присоединившаяся к санкциям ЕС против России, арестовала на своей территории активы 34 граждан России, среди которых депутаты Госдумы и сотрудник администрации Путина Алексей Громов, которого СМИ называют куратором кремлевской пропаганды.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Список россиян, чьи активы Черногория арестовали на своей территории, в понедельник опубликовало издание Vijesti.
Так, в списке есть депутаты российской Госдумы от "Единой России" (Анна Кузнецова, Леонид Ивлев, Виктор Казаков и др.), КПРФ (Олег Смолин, Олег Лебедев, Ирина Филатова), ЛДПР (Василий Власов) и "Справедливой России" (Дмитрий и Андрей Кузнецовы).
Кроме того, в перечне есть тезка члена Совета безопасности России Сергея Иванова и первого замглавы администрации президента РФ Алексея Громова. СМИ сообщали, что именно он курирует в Кремле пропаганду и информационную политику, в частности, через государственные телеканалы.
Как отмечает российское расследовательское издание "Проект", ни один из представителей российских властей, чьи имена совпадают с именами в опубликованном списке, официально не владеют недвижимостью за рубежом.
По данным источников Vijesti в правительстве Черногории, опубликованный перечень не является окончательным и может корректироваться с учетом получаемой информации.
Вся российская недвижимость, которая была арестована в рамках присоединения Черногории к санкциям ЕС, расположена в трех городах - Херцег-Новый, Будва и Жабляк. В то же время, не исключено, что имуществом в Черногории граждане России владеют через подставные компании.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден заявил, что Зеленский «не хотел слышать» предупреждений о войне
|Украинский паспорт для Фридмана. Что даст Зеленскому спасение российских олигархов
|Фридман хочет получить гражданство Украины и перерегистрировать свой бизнес
|Профильный комитет рекомендует отменить льготы на импорт товаров, в том числе на авто, с 1 июля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Из-за санкций у российских производителей дефицит картона для пищевой упаковки
|ЕС будет штрафовать ИТ-платформы за несвоевременное удаление дезинформации и дипфейков – СМИ
|В России в 2022 году резко повысился уровень бедности
|Два крупнейших инвестбанка США отказались торговать долгами России - Bloomberg
|В Европарламенте отвергли предложение Еврокомиссии по экологической устойчивости газа и атомной энергии
|Япония планирует создать сеть подводных приливных электростанций на океанических течениях
Это интересно
|Представлен первый в мире квадрокоптер для запуска с подводных лодок без всплытия
|Facebook может пересмотреть планы сотрудничества с новостными изданиями - WSJ
|Xiaomi выпустила мощные игровые смартфоны Black Shark 5 и 5 Pro на глобальный рынок
|AMD рассказала о потребительских процессорах с архитектурой Zen 5 и упомянула о 3-нм технологии
|AMD объяснила прирост производительности в Zen 4: +8 % за счёт IPC, а остальное даст частота
|Intel представила Smooth Sync — технологию синхронизации кадров для дисплеев с фиксированной частотой обновления
|В США утвердили новые стандарты зарядных станций для электромобилей