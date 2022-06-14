В Черногории арестовали активы депутатов Госдумы и куратора кремлевской пропаганды – СМИ

Черногория, присоединившаяся к санкциям ЕС против России, арестовала на своей территории активы 34 граждан России, среди которых депутаты Госдумы и сотрудник администрации Путина Алексей Громов, которого СМИ называют куратором кремлевской пропаганды.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Список россиян, чьи активы Черногория арестовали на своей территории, в понедельник опубликовало издание Vijesti.

Так, в списке есть депутаты российской Госдумы от "Единой России" (Анна Кузнецова, Леонид Ивлев, Виктор Казаков и др.), КПРФ (Олег Смолин, Олег Лебедев, Ирина Филатова), ЛДПР (Василий Власов) и "Справедливой России" (Дмитрий и Андрей Кузнецовы).

Кроме того, в перечне есть тезка члена Совета безопасности России Сергея Иванова и первого замглавы администрации президента РФ Алексея Громова. СМИ сообщали, что именно он курирует в Кремле пропаганду и информационную политику, в частности, через государственные телеканалы.

Как отмечает российское расследовательское издание "Проект", ни один из представителей российских властей, чьи имена совпадают с именами в опубликованном списке, официально не владеют недвижимостью за рубежом.

По данным источников Vijesti в правительстве Черногории, опубликованный перечень не является окончательным и может корректироваться с учетом получаемой информации.

Вся российская недвижимость, которая была арестована в рамках присоединения Черногории к санкциям ЕС, расположена в трех городах - Херцег-Новый, Будва и Жабляк. В то же время, не исключено, что имуществом в Черногории граждане России владеют через подставные компании.