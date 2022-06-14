Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2022г до 2,9% с 3,5%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 2,9% с ожидавшихся в марте 3,5%, в том числе из-за усиления инфляции.

Наиболее существенно была пересмотрена оценка подъема ВВП Китая - до 3,7% с 4,8%. Кроме того, теперь ожидается повышение экономики США на 2,9% (ранее 3,5%), еврозоны - на 2,6% (ранее 3%).

Также Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП в 2023 году до 2,7% с предполагавшихся три месяца назад 2,8%.

"Глобальное инфляционное давление продолжает усиливаться со все более неблагоприятными последствиями для перспектив экономического роста, - говорится в обновленном Global Economic Outlook (GEO). - Недавние локдауны в Китае усиливают давление на глобальные производственные цепочки поставок. Перебои с поставками энергоносителей и продовольствия из-за войны между Россией и Украиной оказывают более значительное влияние на европейскую инфляцию, чем ожидалось".

Инфляционное давление также усиливается в секторе услуг, особенно в США и Великобритании, где жесткие условия на рынке труда способствуют росту заработной платы. В результате Fitch значительно и резко пересмотрело прогнозы инфляции в сторону повышения, особенно для Европы на второе полугодие текущего года.

Локдаун в Шанхае приведет к тому, что ВВП КНР во втором квартале снизится относительно предыдущих трех месяцев. Поскольку политика нулевой терпимости в отношении COVID-19 продолжает действовать, аналитики агентства не видятся возможности для быстрого восстановления экономики страны.

Экономика США имеет краткосрочный импульс к росту, потребительские расходы поддерживаются увеличением числа рабочих мест и заработной платы. Но подъем должен замедлиться с середины 2023 года до едва положительных показателей в поквартальном сравнении из-за более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики.

Fitch прогнозирует падение темпов роста в США до 1,5% в 2023 году и 1,3% в 2024 году. Исторический опыт указывает на значительный риск рецессии в США после резкого ужесточения ДКП.

"Инфляционные проблемы стали настолько явными, что центральные банки вынуждены реагировать, отказываясь от прежних намерений и прогнозов. Риск укоренения инфляции слишком велик, чтобы его игнорировать", - полагает главный экономист Fitch Брайан Коултон.

Аналитики агентства теперь ожидают, что Федеральная резервная система повысит базовую процентную ставку до 3% годовых к четвертому кварталу этого года и до 3,5% годовых к первому кварталу следующего года. По прогнозу, Банк Англии увеличит ее соответственно до 2% и 2,5% годовых.

Европейский центральный банк поднимет ставку на 100 базисных пунктов в текущем году и на 50 б.п. в 2023 году, полагают эксперты. Сейчас она находится на нулевом уровне.