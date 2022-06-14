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Турция начала прокладывать газопровод к новым месторождениям в Черном море
11:18 14.06.2022 |
В Турции сварили и спустили в море первую трубу газопровода в Черном море от месторождения Сакария, где два года назад были найдены значительные залежи природного газа.
В церемонии принял участие Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает собкор Укринформа.
«Первые 10 млн кубометров газа поступят в систему в 2023 году... Газовое месторождение Сакария достигнет пика добычи в 2026 году. Мы увеличим суточную мощность добычи газа до 40 млн. кубометров с 40 скважинами, которые будут пробурены на месторождении», - подчеркнул Эрдоган.
Также в Турции начало работу новое четвертое в стране буровое судно «Абдулхамид Хан», в т.ч. начнет прокладку труб нового газопровода на мелководье. В ближайшее время будет начато строительство береговой части трубопровода.
Как сообщал Укринформ, 21 августа 2020 Эрдоган сообщил, что буровое судно Fatih обнаружило 320 миллиардов кубометров природного газа на газовом месторождении Сакария в скважине «Дунай-1». 17 октября 2020 в скважине «Дунай-1» было обнаружено еще 85 млрд кубометров природного газа. После обнаружения еще 135 млрд. кубометров в скважине «Амасра-1», найденные Турцией запасы природного газа в Черном море достигли 540 млрд. кубометров.
Ожидается, что начало добычи собственного природного газа в Черном море позволит Турции уменьшить, а со временем избавиться от зависимости от импорта природного газа, в частности из России.
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