США выделят $7,6 миллиарда на преодоление продовольственного кризиса в последующие годы

Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами будут активно действовать в ответ на вызовы глобального продовольственного кризиса, который существенно обострился после начала россией войны против Украины.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, размещенном на официальной твиттер-странице ведомства, передает Укринформ.

«Неспровоцированная война кремля в Украине ускоряет глобальный кризис продовольственной безопасности. Соединенные Штаты принимают меры и пообещали оказать гуманитарную продовольственную помощь в размере $2,6 миллиарда, чтобы помочь преодолеть голод, а в течение следующих пяти лет еще $5 миллиардов», - говорится в сообщении.

В Госдепе подчеркнули, что в 2021 году нехватку продовольствия испытывали 193 миллиона человек. Прогнозируется, что к концу этого года их количество вырастет на 40 миллионов.

Как сообщал Укринформ, в понедельник в порт Ла-Корунья (Испания) прибыло первое судно с 18 тысячами тонн украинской кукурузы. Груз везли по новому маршруту через Балтийское море.