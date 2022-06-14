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США выделят $7,6 миллиарда на преодоление продовольственного кризиса в последующие годы
08:42 14.06.2022 |
Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами будут активно действовать в ответ на вызовы глобального продовольственного кризиса, который существенно обострился после начала россией войны против Украины.
Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, размещенном на официальной твиттер-странице ведомства, передает Укринформ.
«Неспровоцированная война кремля в Украине ускоряет глобальный кризис продовольственной безопасности. Соединенные Штаты принимают меры и пообещали оказать гуманитарную продовольственную помощь в размере $2,6 миллиарда, чтобы помочь преодолеть голод, а в течение следующих пяти лет еще $5 миллиардов», - говорится в сообщении.
В Госдепе подчеркнули, что в 2021 году нехватку продовольствия испытывали 193 миллиона человек. Прогнозируется, что к концу этого года их количество вырастет на 40 миллионов.
Как сообщал Укринформ, в понедельник в порт Ла-Корунья (Испания) прибыло первое судно с 18 тысячами тонн украинской кукурузы. Груз везли по новому маршруту через Балтийское море.
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