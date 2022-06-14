Финансовые новости
- |
- 14.06.22
- |
- 01:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Генсек НАТО: Швеция пошла Турции навстречу по двум условиям
23:07 13.06.2022 |
Швеция пошла Турции навстречу по двум пунктам из списка условий, которые Анкара предъявила Стокгольму на фоне подачи им заявки на членство в НАТО. Об этом заявил в ходе встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в понедельник, 13 июня, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Он приветствовал тот факт, что Швеция уже начала вносить изменения в свое антитеррористическое законодательство, а также готова обеспечить правовую базу для поставок оборонной промышленности в Турцию. "Это - два важных шага для решения проблем, обнародованных Турцией", - отметил Столтенберг.
"Мы очень серьезно воспринимаем турецкие опасения, не в последнюю очередь - обеспокоенность в вопросах безопасности, касающихся борьбы с терроризмом", - в свою очередь подчеркнула Андерссон.
Турция противится приему Швеции и Финляндии в НАТО
На встрече с представителями Швеции и Финляндии 25 мая Турция выдвинула этим странам 10 условий. Одно из основных - запрет Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции объявлена террористической.
Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО на фоне российского полномасштабного вторжения в Украину. Для приема этих стран в альянс, однако, требуется согласие всех 30 его участников. Между тем Анкара до сих пор не готова сказать "да". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объясняет это "отсутствием у Финляндии и Швеции четкой позиции по курдам", которых в Турции называют представителями террористических организаций.
Кроме того, Анкару не устраивает, что после начала Турцией военной операции против курдов в Сирии в 2019 году Стокгольм и Хельсинки ввели санкции на поставки оборонной продукции турецкой стороне.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден заявил, что Зеленский «не хотел слышать» предупреждений о войне
|Украинский паспорт для Фридмана. Что даст Зеленскому спасение российских олигархов
|Фридман хочет получить гражданство Украины и перерегистрировать свой бизнес
|Профильный комитет рекомендует отменить льготы на импорт товаров, в том числе на авто, с 1 июля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Пиррова победа Макрона: какие риски несут новые выборы во Франции для Украины и не только
|Генсек НАТО: Швеция пошла Турции навстречу по двум условиям
|Россия может потерять 8 миллионов рабочих мест из-за прекращения работы иностранных компаний, - исследование
|Судно с украинской кукурузой прибыло в Испанию по новому маршруту
|Worldsteel приостановил членство российских компаний из-за санкций вследствие военной агрессии против Украины
|Группа сенаторов США договорилась об ужесточении правил продажи оружия
|Владеющая в Украине ферроникелевым комбинатом группа Solway подтвердила свой уход из России из-за осуждения военной агрессии
Это интересно
|Facebook может пересмотреть планы сотрудничества с новостными изданиями - WSJ
|Xiaomi выпустила мощные игровые смартфоны Black Shark 5 и 5 Pro на глобальный рынок
|AMD рассказала о потребительских процессорах с архитектурой Zen 5 и упомянула о 3-нм технологии
|AMD объяснила прирост производительности в Zen 4: +8 % за счёт IPC, а остальное даст частота
|Intel представила Smooth Sync — технологию синхронизации кадров для дисплеев с фиксированной частотой обновления
|В США утвердили новые стандарты зарядных станций для электромобилей
|Starlink получил лицензию оператора в Украине