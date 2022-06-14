Россия может потерять 8 миллионов рабочих мест из-за прекращения работы иностранных компаний, - исследование

Около 8 млн человек в России связаны с иностранным бизнесом как опосредованно (4-6 млн) так и непосредственно (2 млн), они могут потерять работу из-за выхода или перебоя в деятельности более 5 тысяч иностранных компаний, а также 30 тысяч фирм, занимающихся импортом зарубежных товаров в Россию.

Об этом говорится в исследовании "Картина иностранного бизнеса в новых экономических условиях" российского Центра стратегических разработок (ЦСР), сообщает РБК.

По подсчетам авторов исследования, в компаниях, уже приостановивших или каким-то образом ограничивших работу в РФ, задействованы 350 тысяч человек.

При этом больше всего пострадают работники в сфере пищевой промышленности (136 тысяч человек), автомобилестроения (60 тысяч) и деловых и ИТ-услуг (45 тысяч человек).

"В ближайшей перспективе мы все равно увидим влияние от выхода или уменьшения объема деятельности зарубежных компаний. Будут и сокращения рабочих мест, и попытки увезти лучших специалистов за границу", - отмечает профессор Финансового университета при российском правительстве Александр Сафонов.

По данным ЦСР, среди 600 проанализированных иностранных фирм 46% сократили работу на территории России, 21% полностью остановили.

Основными причинами выхода зарубежных компаний на российский рынок является война против Украины и введение западных санкций, из-за которых затрудняется поставка продукции. Некоторые компании взяли паузу для того, чтобы минимизировать репутационные издержки от работы в России