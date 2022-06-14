Worldsteel приостановил членство российских компаний из-за санкций вследствие военной агрессии против Украины

Всемирная ассоциация производителей стали Worldsteel приняла решение приостановить членство российских ассоциаций и компаний в этой организации вследствие введенных ЕС санкций из-за вооруженной агрессии России против Украины.

"Несмотря на то, что Worldsteel не является политической организацией и имеет в своем составе представителей всех без исключения металлургических стран мира, недавние изменения в законодательстве Европейского союза в отношении санкций против России в результате военной агрессии последней в Украине, которые вступают в силу с 16 июня 2022 г., не позволяют продолжать какие-либо отношения с российской стороной в плане обмена информацией и участия в совместных мероприятиях", - сообщается в обнародованном в понедельник объединением предприятий "Укрметаллургпром" письме руководства Worldsteel к членам ассоциации.

Таким образом, начиная с 16 июня текущего года, российские металлурги будут полностью отлучены от деятельности Всемирной ассоциации производителей стали Worldsteel.

При этом руководство Worldsteel надеется на скорое завершение войны.

Ранее "Укрметаллургпром" заявил о прекращении своего участия во всех органах Worldsteel, пока российские ассоциации и компании продолжают участвовать в деятельности организации. В обращении главы "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова к председателю исполнительного совета директоров Worldsteel Саджану Джиндалу и гендиректору ассоциации Эдвину Басону отмечалось, что война против Украины, которую россияне цинично называют спецоперацией, длится (на тот момент – ИФ) уже более полутора месяцев. За это время россияне продемонстрировали худшие стороны своего поведения, разрушая жилые кварталы, больницы, школы и детские сады, уничтожая тысячи невинных людей – весь мир поражен их зверствами в Буче, Бородянке, Краматорске и других украинских городах. Многие страны поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии, причем не только военными поставками, но и санкциями против российского режима, а многие международные организации решили немедленно приостановить участие России в деятельности своих органов.

"Мы надеялись, что Worldsteel, как крупнейшее и респектабельное мировое сталелитейное сообщество, последует примеру вышеупомянутых международных организаций и приостановит членство российских ассоциаций и компаний, но, к сожалению, мы видим, что представители страны-агрессора продолжают участвовать во всех мероприятиях Worldsteel", - говорилось ранее в письме "Укрметаллургпрома".

С учетом этого, "Укрметаллургпром" отказался участвовать ни в одном мероприятии, в котором принимают участие представители России и заявил о прекращении своего участия во всех органах Worldsteel, пока российские ассоциации и компании продолжают участвовать в деятельности WorldSteel.

Ранее президиум профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ПМГУ) прекратил свое членство в МОТ "Союзметалл", а также предложил другим членским организациям выйти из нее, поскольку она "нарушает основополагающие профсоюзные принципы братства, солидарности и единства и поддерживает акт военной агрессии РФ против Украины и её народа".

World Steel Association (Worldsteel) объединяет около 160 металлопроизводителей (включая 9 из 10 крупнейших компаний мира), национальные и региональные индустриальные ассоциации и исследовательские институты. Членами Worldsteel производится около 85% всей стали в мире.

Статус полноправного члена Worldsteel из украинских компаний имеет "Метинвест".