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Группа сенаторов США договорилась об ужесточении правил продажи оружия
10:33 13.06.2022 |
Группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий подготовила предложения, ужесточающие правила продажи огнестрельного оружия. 20 сенаторов обнародовали эту инициативу в воскресенье, 12 июня.
Сенаторы предлагают ужесточить проверку биографии потенциальных покупателей оружия младше 21 года, увеличить ресурсы для штатов, чтобы не допустить попадания оружия в руки людей, квалифицированных как опасных, добавить в национальную базу данных сведения о судимости за домашнее насилие и о запретительных судебных приказах.
Предложения представляют собой минимальный компромисс по вопросам ограничения свободной продажи оружия, достигнутый представителями двух партий. В целом, республиканцы по-прежнему выступают против жесткого регулирования этой сферы. Поскольку инициативу поддержали не менее 10 сенаторов-республиканцев, подготовленный на ее основе законопроект может получить необходимые голоса в Сенате США.
Нынешнее предложение стало реакцией на недавнюю стрельбу в штатах Техас и Нью-Йорк, оба случая привели к большому числу жертв. В Техасе погибли 19 детей и два учителя в начальной школе, а в Нью-Йорке были убиты 10 чернокожих людей в супермаркете. Компромисс был достигнут на следующий день после многотысячныхакций протеста против свободной продажи оружия, прошедших в городах США 11 июня.
Байден призывает к более жестким ограничениям
Президент Джо Байден приветствовал инициативу сенаторов и призвал их как можно быстрее принять соответствующий закон, отметив однако, что меры заходят недостаточно далеко. Ранее Байден предлагал принять более жесткие ограничения, включая запрет на продажу штурмовых винтовок, которые использовались в Техасе и Нью-Йорке, или увеличить возраст, с которого их можно приобретать. Кроме того, президент призывал законодателей запретить магазины большой емкости, обязать безопасно хранить огнестрельное оружие и позволить привлекать производителей оружия к ответственности за преступления, совершенные с использованием их продукции.
В июне Палата представителей, контролируемая демократами, приняла широкий пакет предложений, включающий повышение возраста покупки большинства полуавтоматических винтовок с 18 до 21 года. Но у демократов нет необходимых голосов, чтобы добиться одобрения его в Сенате, в котором большинство у республиканцев.
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