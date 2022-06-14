Финансовые новости
- |
- 14.06.22
- |
- 01:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Финляндия отказалась выполнять одно из условий Эрдогана для вступления в НАТО
09:55 13.06.2022 |
Финляндия отказалась выполнять условие Анкары для вступления в НАТО - выдавать Турции людей, которых турецкое правительство обвиняет в связях с террористами.
Об этом сообщило финское информационное агентство STT, пишет "Европейская правда".
По его информации, министерство юстиции страны за последние несколько лет получило 10 запросов на экстрадицию от Турции.
Пока финские чиновники решили семь из этих дел. Двое из задержанных были переданы турецким властям, но, судя по документам, экстрадиция этих людей не была связана с признаками терроризма. Оба дела касались сексуальных преступлений.
Турция также хотела выдачи двух граждан, являющихся членами движения Гюлена. Один из мужчин был приговорен в своей родной стране к более чем шести годам лишения свободы за членство в террористической организации. Другой мужчина обвиняется в Турции в руководстве движением Гюлена. Финляндия отказалась их выдать.
Согласно решениям финского министерства, Турция не сообщала о конкретных преступлениях, в которых мужчины были признаны виновными. А членство в организации не является уголовным преступлением согласно финскому законодательству.
Турция также хотела экстрадировать одного из мужчин, осужденных за нападение на ее посольство в Хельсинки, но тоже получила отказ.
Турция пытается тормозить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку считает, что эти страны защищают "террористов". Такими она считает участников Рабочей партии Курдистана и движения Гюлена (FETÖ).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден заявил, что Зеленский «не хотел слышать» предупреждений о войне
|Украинский паспорт для Фридмана. Что даст Зеленскому спасение российских олигархов
|Фридман хочет получить гражданство Украины и перерегистрировать свой бизнес
|Профильный комитет рекомендует отменить льготы на импорт товаров, в том числе на авто, с 1 июля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Пиррова победа Макрона: какие риски несут новые выборы во Франции для Украины и не только
|Генсек НАТО: Швеция пошла Турции навстречу по двум условиям
|Россия может потерять 8 миллионов рабочих мест из-за прекращения работы иностранных компаний, - исследование
|Судно с украинской кукурузой прибыло в Испанию по новому маршруту
|Worldsteel приостановил членство российских компаний из-за санкций вследствие военной агрессии против Украины
|Группа сенаторов США договорилась об ужесточении правил продажи оружия
|Владеющая в Украине ферроникелевым комбинатом группа Solway подтвердила свой уход из России из-за осуждения военной агрессии
Это интересно
|Facebook может пересмотреть планы сотрудничества с новостными изданиями - WSJ
|Xiaomi выпустила мощные игровые смартфоны Black Shark 5 и 5 Pro на глобальный рынок
|AMD рассказала о потребительских процессорах с архитектурой Zen 5 и упомянула о 3-нм технологии
|AMD объяснила прирост производительности в Zen 4: +8 % за счёт IPC, а остальное даст частота
|Intel представила Smooth Sync — технологию синхронизации кадров для дисплеев с фиксированной частотой обновления
|В США утвердили новые стандарты зарядных станций для электромобилей
|Starlink получил лицензию оператора в Украине