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Австралия и Франция урегулировали спор из-за атомных подлодок
09:52 13.06.2022 |
Президент Франции Эмманюэль Макрон и Малкольм Тернбулл на борту подлодки в Сиднее в 2018 году.
Австралия выплатит 555 млн евро компенсации французской компании Naval Group за разрыв многомиллиардного контракта на строительство подводных лодок, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в субботу, 11 июня.
Альбанезе назвал достигнутую договоренность "справедливым и равноправным" решением. "Учитывая серьезность проблем, с которыми мы сталкиваемся как в регионе, так и во всем мире, важно, чтобы Австралия и Франция вновь объединились для защиты наших общих принципов и интересов", - цитирует его агентство Reuters. В общей сложности неудачный контракт с французской компанией обойдется австралийским налогоплательщикам в 2,4 млрд долларов, сказал Альбанезе.
"Это соглашение важно, потому что оно позволяет нам перевернуть страницу в наших двусторонних отношениях с Австралией и смотреть в будущее", - прокомментировал договоренность министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Военный союз Австралии с США и Великобританией
В сентябре 2021 года США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS. В рамках заключенного пакта Вашингтон и Лондон пообещали Канберре помочь создать собственный атомный подводный флот.
Австралия уже готовит свои порты к размещению атомных подводных лодок из США и Великобритании, сообщал прежний премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в марте этого года. По его словам, это облегчит двум союзным странам доступ к Индийскому океану и южной части Тихого океана для противодействия нарастающему военному присутствию Китая.
Скандал из-за разрыва контракта с Францией
Австралия в результате заключения пакта с США и Великобританией разорвала уже подписанный с Францией контракт на поставку 12 субмарин с дизельными двигателями стоимостью 56 млрд евро. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал произошедшее "ударом в спину". "Мы установили с Австралией отношения доверия. Это доверие теперь подорвано", - сказал Ле Дриан.
"Это одностороннее, брутальное и непредсказуемое решение очень напоминает то, что делал господин Трамп. Из слов президента Байдена мы неожиданно узнали, что контракт, заключенный между Францией и Австралией, прекращен, а США предложат австралийцам ядерную сделку, о содержании которой нам ничего не известно. Так не поступают с союзниками. Мы совсем недавно говорили обо всем этом с США и вот теперь - этот разрыв. Это не лезет ни в какие ворота", - возмущался глава французского МИД. Париж объявил, что отзывает послов из Австралии и Вашингтона для "для переоценки ситуации".
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