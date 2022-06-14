Китай пообещал сражаться за Тайвань «до конца»

Китай будет "сражаться до конца", если кто-то попытается "отделить" от него Тайвань, заявил 12 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ. По его словам, в Пекине привержены идее "мирного воссоединения" с островом, но рассматривают и "другие варианты". Эти слова прозвучали в продолжение полемики Вэя Фенхэ с главой Минобороны США Ллойдом Остином на ежегодной конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла" в Сингапуре 10 июня.

На мероприятии Остин заверил своего китайского коллегу, что Вашингтон продолжает придерживаться концепции "Одного Китая", согласно которой Тайвань де-юре считается частью КНР. Однако при этом министр обороны США назвал возросшую военную активность Китая у берегов острова "небезопасной и непрофессиональной".

Вэй Фэнхэ ответил, что Китай отвергает "клевету, обвинения и даже угрозы" со стороны Соединенных Штатов. Он призвал США "перестать лезть во внутренние дела Китая" и "вредить китайским интересам". Впрочем, одновременно глава китайский генерал заявил о необходимости "стабильных" отношений между Китаем и США, которые, по его словам, "критически важны для поддержания глобального мира".

"Игра с огнем" между Китаем и США в Тайване

Вэй Фэнхэ предупредил, что "те, кто подталкивают Тайвань к провозглашению независимости в попытке расколоть Китай, безусловно кончат плохо". Никому не следует недооценивать решимость и способность китайских вооруженных сил защищать террриториальную целостность своей страны", - заявил он.

Президент США Джо Байден 23 мая пообещал Тайваню военную помощь в случае вторжения КНР. Американский лидер предупредил, что Китай "играет с огнем", ссылаясь на растущее число нарушений военными самолетами КНР зоны ПВО Тайваня и морских маневров китайского флота вблизи острова. Правда, после этого Байден оговорился, что политику в отношении Китая и Тайваня США менять не будут.

В ответ на это, Национально-освободительная армия КНР (НОАК) 25 мая провела у границ Тайваня еще одни учения. Официальное заявление Восточной зоны боевого командования НОАК гласило, что это было сделано с целью "предостережения США".