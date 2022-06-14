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Доклад SIPRI: Гонка ядерных вооружений начинается вновь
08:03 13.06.2022 |
В ближайшее десятилетие мир ждет новый виток гонки ядерных вооружений. Таков основной вывод доклада, подготовленного Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI) и опубликованного 13 июня. Как отмечают эксперты, все 9 государств, обладающих ядерным оружием - Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея, - начинают активно модернизировать свой арсенал.
Ядерный арсенал и агрессивная риторика
Общее число ядерных боеголовок, под данным SIPRI, на январь 2022 года составило 12 705 штук, из них 9440 - активные и потенциально готовые к использованию в военных целях. По сравнению с прошлым годом это число несколько снизилось - в январе 2021 года насчитывалось 13 080 боеголовок. Однако, как подчеркивают эксперты, уменьшение объясняется не разоружением, а снятием с вооружения Соединенными Штатами и Россией устаревших систем, что было запланировано еще несколько лет назад. Число же активных боеголовок за год практически не изменилось.
Более того, в SIPRI видят смену мировой тенденции. "Имеются четкие признаки того, что уменьшение ядерных арсеналов, имевшее место после окончания холодной войны, завершилось", - говорит Ханс Кристенсен, ведущий эксперт SIPRI по ядерному оружию.
С ним согласен и директор программы SIPRI по оружию массового уничтожения Вильфред Ван: "Все ядерные державы сейчас расширяют или модернизируют свой арсенал - а большинство из них еще и переходят к более агрессивной риторике касательно применения атомного оружия и его роли в их военной стратегии". Это очень тревожная тенденция, констатирует эксперт.
Ядерный паритет и подводные лодки
На Россию и США совокупно приходится сейчас более 90% мирового ядерного арсенала. Аналитики SIPRI особо отмечают, что на начало этого года, по их подсчетам, РФ - в дополнение к стратегическим ядерным вооружениям - располагала 1912 зарядами тактического ядерного оружия.
Эксперты из Стокгольмского института оговариваются при этом, что среди специалистов нет единства по поводу того, что же относить к тактическим ядерным вооружениям. В целом, российские нестратегические ядерные силы, по их мнению, имеют целью нивелировать слабость конвенциональной части вооружений армии РФ - и выровнять ядерный паритет РФ с США.
Интенсивно развивается в последние месяцы ядерная программа Китая: согласно спутниковым снимкам, КНР сейчас ведет сооружение около 300 новых пусковых шахт для ракет. Предполагается также, что за минувший год атомным оружием была оснащена и новая китайская подлодка.
О расширении своего ядреного арсенала за минувший год сообщила и Великобритания, что стало отказом от политики разоружения, которой страна придерживалась последние десятилетия. Ранее Лондон неоднократно критиковал Россию и Китай за нежелание публиковать полную статистику об их ядерных программах, однако теперь Великобритания сама заявила, что засекретит данные о собственных атомных вооружениях.
Франция в прошлом году объявила о старте разработки подводных лодок нового, третьего поколения с ядерным оружием на борту. Различные программы модернизации реализуют сейчас также Индия, Пакистан и Израиль, причем израильская сторона официально не подтверждает, но и не опровергает наличие у себя ядерного оружия.
Северная Корея за минувший год все более последовательно ставила ядерное вооружение в центр собственной доктрины национальной безопасности. И хотя за последние 12 месяцев Пхеньян не проводил ядерных испытаний, эксперты SIPRI оценивают ядерный потенциал страны приблизительно в 20 боеголовок - при наличии исходных материалов для создания еще 20-25 атомных зарядов.
Итоги ежегодного доклада SIPRI
"Несмотря на некоторые успехи в прошлом году в сфере ядерного разоружения и контроля, приходится констатировать, что риск применения атомного оружия сейчас выше, чем когда бы то ни было со времени окончания холодной войны", - подвел итог глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира Дэн Смит.
Нынешнее исследование о ядерном оружии и проблемах нераспространения является частью ежегодного - уже 53-го по счету - сводного доклада SIPRI. Он также включает в себя уже опубликованные ранее части, посвященные оборонным расходам государств, региональным конфликтам, связи политики безопасности и изменения климата и ряду других тем.
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