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АНАЛИТИКА

Совет ЕС предложил общую рамку реформы Шенгенской зоны

 

Совет ЕС одобрил общие подходы к реформе Шенгенской зоны, с целью лучше подготовить систему к возможным вызовам.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы, пишет "Европейская правда".

Во-первых, речь идет о новых механизмах для противодействия умышленному использованию миграционных потоков для своих целей.

Такими будут считать ситуации, когда третья страна или внегосударственный актер способствует перемещению граждан третьих стран к внешниим границам ЕС или определенной страны-члена с целью дестабилизации - как сделал Лукашенко режим на границах Польши и Литвы в 2021 году. Для борьбы с подобными явлениями предлагают новые меры, в том числе уменьшение количества пунктов пересечения границы, ограничение времени их работы, усиление надзора за границей.

Во-вторых, определяется новая законодательная рамка по мерам на границах ЕС на случай чрезвычайной ситуации в здравоохранении - с учетом опыта пандемии коронавируса. Предполагается, что можно будет быстро одобрить обязательные минимальные требования по ограничениям на внешних границах ЕС в случае возникновения такой ситуации, а страны-члены смогут при необходимости применять более строгие ограничения. Также определен перечень категорий лиц, которые могут претендовать на исключения.

В-третьих, обновляется законодательная рамка контроля на внутренних границах, когда его вынужденно возвращают для реагирования на определенные угрозы.

В частности, если необходимость контроля на внутренней границе сохраняется более 2,5 лет, страна должна уведомить Еврокомиссию о намерениях продолжить контроль, предоставить обоснование и дату ожидаемого прекращения, а Еврокомиссия отреагирует своей рекомендацией.

Также предлагаются альтернативы контроля при пересечении внутренних границ стран-членов, как механизм более эффективных полицейских проверок в приграничных регионах.

Кроме того, предлагается новая процедура реагирования на передвигающихся внутри ЕС нелегальных мигрантов. Механизм предполагает, что страна сможет возвращать выявленных в приграничной зоне нелегальных мигрантов на территорию страны, откуда они прибыли - в рамках трансграничного сотрудничества правоохранителей.

Документ начнут обсуждать с Европарламентом.
 

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