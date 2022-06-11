Китай предупредил, что «без колебаний начнет войну» за Тайвань

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с американским визави Ллойдом Остином заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну" в случае, если Тайвань провозгласит независимость.

Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил спикер китайского Минобороны У Цянь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Если кто-то решится отделить Тайвань от Китая, китайская армия без колебаний начнет войну вне зависимости от ее цены", - процитировал У Цянь главу министерства обороны КНР.

Он также добавил, что Пекин "разорвет в клочья любой сговор с целью провозглашения независимости Тайваня и решительно будет поддерживать объединение родины".

"Тайвань - это китайский Тайвань... Использование Тайваня для сдерживания Китая никогда не добьется успеха", - подчеркнул Фэнхэ.

В свою очередь Пентагон сообщил, что Остин предостерег Китай от "дальнейших дестабилизационных действий в отношении Тайваня".

Тайвань - островная территория, которая считает себя независимым государством, но остается непризнанным большинством государств мира (включая Украину). До 1970 года Тайвань был представлен в ООН вместо Китайской Народной Республики.

Пекин считает Тайвань частью своей территории и всячески сопротивляется его стремлениям к независимости - в частности, военному сотрудничеству с США.

Напомним, в конце мая президент США Джо Байден на пресс-конференции в Токио заявил, что готов применить военную силу в случае нападения Китая на Тайвань.

Позже в Белом доме подчеркнули, что заявление президента Джо Байдена о Тайване не означает изменение политики США.