Финансовые новости
- |
- 10.06.22
- |
- 19:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Международный трейдер Trafigura выходит из совместного с «Роснефтью» проекта
16:47 10.06.2022 |
Сингапурско-швейцарская биржевая компания Trafigura заявила о замораживании инвестиций в российский бизнес и пересмотре участия в проекте "Роснефти" Vostok Oil с намерением о полном выходе из него.
Об этом говорится в пресс-релизе компании о результатах за первое полугодие 2022 года.
"Группа прекратила всю торговлю сырой нефтью с российскими организациями, находящимися под санкциями, на фоне вступивших в силу 15 мая 2022 года санкций Европейского союза и Швейцарии, при этом существенно сократив объемы нефтепродуктов от российских организаций, находящихся под санкциями, исключительно для поставки основных видов топлива, необходимых для европейских клиентов.
Trafigura продолжит полностью соблюдать все принятые пакеты санкций", - говорится в заявлении компании.
Компания добавила, что заморозила свои инвестиции в РФ и объявила о пересмотре участия в проекте Vostok Oil с намерением выйти из него.
Подчеркивается, что десятипроцентный пакет акций Trafigura у Vostok Oil носит пассивный характер и является "недействующим".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Фридман хочет получить гражданство Украины и перерегистрировать свой бизнес
|Профильный комитет рекомендует отменить льготы на импорт товаров, в том числе на авто, с 1 июля
|НКЦБФР разрешила в период войны закрытые выпуски ценных бумаг
|Арахамия помогает российскому миллиардеру Абрамовичу оменить в суде санкции, - The Times
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Международный трейдер Trafigura выходит из совместного с «Роснефтью» проекта
|В Германии изменили конституцию для создания оборонного спецфонда на 100 млрд евро
|Швейцария одобрила шестой пакет санкций, включающий эмбарго на российскую нефть
|В Канаде заблокированы российские активы на 328 млн долларов
|Россия лишит Японию права на вылов рыбы у Курил
|Станки, локомотивы и бульдозеры: Япония запрещает экспорт в РФ группы промышленных товаров
Это интересно
|AMD объяснила прирост производительности в Zen 4: +8 % за счёт IPC, а остальное даст частота
|Intel представила Smooth Sync — технологию синхронизации кадров для дисплеев с фиксированной частотой обновления
|В США утвердили новые стандарты зарядных станций для электромобилей
|Starlink получил лицензию оператора в Украине
|Европарламент поддержал запрет на продажу автомобилей на дизеле и бензине с 2035 года
|Google Meet для преподавателей научился автоматически переводить уроки в текст
|Танкер Hyndai совершил переход в 10 тысяч километров в автономном режиме