Международный трейдер Trafigura выходит из совместного с «Роснефтью» проекта

Сингапурско-швейцарская биржевая компания Trafigura заявила о замораживании инвестиций в российский бизнес и пересмотре участия в проекте "Роснефти" Vostok Oil с намерением о полном выходе из него.

Об этом говорится в пресс-релизе компании о результатах за первое полугодие 2022 года.

"Группа прекратила всю торговлю сырой нефтью с российскими организациями, находящимися под санкциями, на фоне вступивших в силу 15 мая 2022 года санкций Европейского союза и Швейцарии, при этом существенно сократив объемы нефтепродуктов от российских организаций, находящихся под санкциями, исключительно для поставки основных видов топлива, необходимых для европейских клиентов.

Trafigura продолжит полностью соблюдать все принятые пакеты санкций", - говорится в заявлении компании.

Компания добавила, что заморозила свои инвестиции в РФ и объявила о пересмотре участия в проекте Vostok Oil с намерением выйти из него.

Подчеркивается, что десятипроцентный пакет акций Trafigura у Vostok Oil носит пассивный характер и является "недействующим".