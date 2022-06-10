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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Германии изменили конституцию для создания оборонного спецфонда на 100 млрд евро

 

Бундесрат, представительный орган федеральных земель Германии, одобрил в пятницу, 10 июня, двумя третями голосов изменения в Основной закон страны для расширения финансирования Бундесвера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Для внесения изменений в Основной закон потребовалось большинство в две трети голосов в Бундестаге и Бундесрате. Депутаты Бундестага сделали это на прошлой неделе.

Поддержанные конституционные изменения предполагают введение новой статьи Основного закона - 87а, регламентирующей вопросы привлечения дополнительных кредитных средств для создания специального фонда Бундесвера.

Благодаря этому фонду финансирования немецкой армии должно увеличиться на 100 миллиардов евро, что вскоре приведет к крупномасштабному заказу вооружений.

До этого времени редакция Основного закона Германии фактически запрещала осуществлять новые структурные заимствования. Поскольку для фонда будут привлекаться кредиты, возникла потребность в поправках, по которым спецфонд Бундесвера не будет учитываться в "долговом тормозе".

Специальный фонд на сумму 100 миллиардов евро планируется потратить в первую очередь на закупку новых самолетов, вертолетов, кораблей, танков и боеприпасов. Кроме того, речь идет о закупке такого оборудования, как приборы ночного видения и радиостанции.

Канцлер Олаф Шольц объявил о создании специального фонда Бундесвера на 100 млрд евро и соблюдении так называемой двухпроцентной цели НАТО, которая должна быть достигнута в среднем через несколько лет, 27 февраля - после того, как Россия вторглась в Украину.

Но согласовать инициативу удалось только в конце мая, заручившись поддержкой оппозиционной ХДС/ХСС.
 

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