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В Германии изменили конституцию для создания оборонного спецфонда на 100 млрд евро
15:51 10.06.2022 |
Бундесрат, представительный орган федеральных земель Германии, одобрил в пятницу, 10 июня, двумя третями голосов изменения в Основной закон страны для расширения финансирования Бундесвера.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.
Для внесения изменений в Основной закон потребовалось большинство в две трети голосов в Бундестаге и Бундесрате. Депутаты Бундестага сделали это на прошлой неделе.
Поддержанные конституционные изменения предполагают введение новой статьи Основного закона - 87а, регламентирующей вопросы привлечения дополнительных кредитных средств для создания специального фонда Бундесвера.
Благодаря этому фонду финансирования немецкой армии должно увеличиться на 100 миллиардов евро, что вскоре приведет к крупномасштабному заказу вооружений.
До этого времени редакция Основного закона Германии фактически запрещала осуществлять новые структурные заимствования. Поскольку для фонда будут привлекаться кредиты, возникла потребность в поправках, по которым спецфонд Бундесвера не будет учитываться в "долговом тормозе".
Специальный фонд на сумму 100 миллиардов евро планируется потратить в первую очередь на закупку новых самолетов, вертолетов, кораблей, танков и боеприпасов. Кроме того, речь идет о закупке такого оборудования, как приборы ночного видения и радиостанции.
Канцлер Олаф Шольц объявил о создании специального фонда Бундесвера на 100 млрд евро и соблюдении так называемой двухпроцентной цели НАТО, которая должна быть достигнута в среднем через несколько лет, 27 февраля - после того, как Россия вторглась в Украину.
Но согласовать инициативу удалось только в конце мая, заручившись поддержкой оппозиционной ХДС/ХСС.
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