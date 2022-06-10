Швейцария одобрила шестой пакет санкций, включающий эмбарго на российскую нефть

Швейцария вслед за Евросоюзом одобрила шестой пакет санкций против России из-за агрессии против Украины, включающий эмбарго на российскую нефть, говорится в пресс-релизе на сайте правительства страны.

"Федеральный совет 10 июня принял решение об одобрении новых санкций ЕС против России и Белоруссии", - говорится в нем.

Кроме того, Берн решил ввести "финансовые санкции и запрет на въезд в страну еще для 100 человек". Это граждане России и Беларуси - военнослужащие, представители политических кругов, бизнесмены, лица, занимающиеся распространением дезинформации, как считают в Швейцарии.

Также санкции Берна, как и санкции Брюсселя, предполагают отключение от международной системы SWIFT четырех банков - российских и белорусских.

Шестой пакет санкций ЕС в отношении России был согласован в конце мая и вступил в силу в Евросоюзе в начале июня. Этими санкциями в частности предусмотрен запрет на импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Отмечается, что поэтапный отказ от сырой нефти займет у ЕС около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев.

Кроме того, санкции предполагают отключение от международной системы SWIFT еще трех российских банков - Сбербанка, "Московского кредитного банка" и Россельхозбанка. Помимо них, из системы исключат Белорусский банк развития и реконструкции.

