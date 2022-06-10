В Канаде заблокированы российские активы на 328 млн долларов

Канада заблокировала российские активы уже на 412,1 млн канадских долларов (328 млн долларов США в пересчете). Эти средства находились на российских счетах или фигурировали в сделках с участием лиц, подпавших под санкции, следует из сообщения, обнародованного в четверг, 9 июня, на сайте Королевской канадской конной полиции RCMP - федеральной полиции Канады.

"С 24 февраля по 7 июня активы в Канаде на общую сумму, приблизительно эквивалентную 123 031 866,85 канадских долларов, были заморожены, а транзакции на общую сумму, эквивалентную приблизительно 289 090 090,74 канадских долларов, были заблокированы", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что более подробные сведения по данным цифрам пока не могут быть предоставлены из-за закона о защите личных данных, но информация будет периодически обновляться.

Новый санкционный пакет

8 июня Канада объявила о новом пакете санкций против нефтегазового сектора России. В целом Канада на фоне российского вторжения в Украину ввела штрафные меры уже против 1070 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси, в том числе против предполагаемой подруги президента РФ Владимира Путина - бывшей олимпийской чемпионки по гимнастике Алины Кабаевой.