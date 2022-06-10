Россия лишит Японию права на вылов рыбы у Курил

Российские власти изымут у Японии право вылова рыбы у Курильских островов в связи с отказом Токио оплачивать квоты, рассказал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо", - заявил он.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия ограничивать экспорт рыбы в Японию, полпред отметил, что Москва уже "по сути дела" ограничила поставки. "Причем ограничили их усилиями", - подчеркнул Трутнев.

Ранее вице-премьер отметил, что Япония столкнется с продовольственными проблемами после запрета на вылов рыбы около Южных Курил.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 7 июня, что Москва приостанавливает реализацию соглашения с Японией 1998 года о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств.