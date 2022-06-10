Финансовые новости
- |
- 10.06.22
- |
- 12:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Станки, локомотивы и бульдозеры: Япония запрещает экспорт в РФ группы промышленных товаров
11:43 10.06.2022 |
Япония опубликовала новый перечень товаров, которые запрещается поставлять России - запрет начнет действовать с 17 июня. В перечне, в частности, самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, локомотивы и другая техника для промышленности.
Список подготовило Министерство экономики, торговли и индустрии стране восходящего солнца.
В начале июня правительство Японии анонсировало запрет экспорта в Россию товаров, способствующих укреплению ее производственной базы. Тогда перечень этой продукции не уточнялся. Под экспортные ограничения попали среди прочих следующие категории промышленного экспорта:
* локомотивы для железных дорог и автомобили для обслуживания железнодорожных магистралей;
* бульдозеры, механические экскаваторы, бурильные машины и туннельные экскаваторы;
* парогенераторы и газовые генераторы;
* газовые и вакуумные насосы, газовые компрессоры, вентиляторы;
* подъемные, погрузочно-разгрузочные, погрузочные или разгрузочные машины, включая конвейеры;
* транспортные машины и их части;
* ткацкие станки, запчасти и комплектующие для них;
* измерительное и контрольно-измерительное оборудование, комплектующие к ним и другие товары.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Профильный комитет рекомендует отменить льготы на импорт товаров, в том числе на авто, с 1 июля
|НКЦБФР разрешила в период войны закрытые выпуски ценных бумаг
|Арахамия помогает российскому миллиардеру Абрамовичу оменить в суде санкции, - The Times
|Европарламент рекомендовал дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Россия лишит Японию права на вылов рыбы у Курил
|Станки, локомотивы и бульдозеры: Япония запрещает экспорт в РФ группы промышленных товаров
|Макрон заявил о готовности поставить Украине больше тяжелого вооружения
|Россия готова поставлять Пакистану нефть со скидкой
|Берлин, Лондон и Париж призвали Иран «прекратить ядерную эскалацию»
|Финляндия изменит законодательство, чтобы отгородиться от России
Это интересно
|Google Meet для преподавателей научился автоматически переводить уроки в текст
|Танкер Hyndai совершил переход в 10 тысяч километров в автономном режиме
|Евросоюз предварительно принял закон, по которому все смартфоны должны будут иметь USB Type-C с 2024 года
|Apple анонсировала watchOS 9 с новыми функциями, циферблатами и метриками
|Представлена система Apple CarPlay нового поколения
|Buick показал кроссовер с 30-дюймовым экраном
|После громкого скандала почтовая служба США переходит на электровелосипеды