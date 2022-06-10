Станки, локомотивы и бульдозеры: Япония запрещает экспорт в РФ группы промышленных товаров

Япония опубликовала новый перечень товаров, которые запрещается поставлять России - запрет начнет действовать с 17 июня. В перечне, в частности, самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, локомотивы и другая техника для промышленности.

Список подготовило Министерство экономики, торговли и индустрии стране восходящего солнца.

В начале июня правительство Японии анонсировало запрет экспорта в Россию товаров, способствующих укреплению ее производственной базы. Тогда перечень этой продукции не уточнялся. Под экспортные ограничения попали среди прочих следующие категории промышленного экспорта:

* локомотивы для железных дорог и автомобили для обслуживания железнодорожных магистралей;

* бульдозеры, механические экскаваторы, бурильные машины и туннельные экскаваторы;

* парогенераторы и газовые генераторы;

* газовые и вакуумные насосы, газовые компрессоры, вентиляторы;

* подъемные, погрузочно-разгрузочные, погрузочные или разгрузочные машины, включая конвейеры;

* транспортные машины и их части;

* ткацкие станки, запчасти и комплектующие для них;

* измерительное и контрольно-измерительное оборудование, комплектующие к ним и другие товары.

