Россия готова поставлять Пакистану нефть со скидкой

Россия готова продавать Пакистану нефть со скидкой, если получит официальный запрос от властей. Об этом заявил генеральный консул России в Карачи (Пакистан) Андрей Фёдоров.

«Россия заинтересована в поставках дешевой нефти в дружественные страны, включая Пакистан. Если правительство Пакистана свяжется с нами, мы обеспечим дешевую нефть», - цитирует ТАСС Федорова.

Генконсул подтвердил, что приобретение российской нефти обсуждалось во время визита бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Москву, но окончательная договоренность по этому вопросу достигнута не была.

Основным препятствием для снабжения нефтью являются санкции, введенные Западом против России. Несмотря на внешнее давление, отношения между Москвой и Исламабадом остаются на «очень хорошем уровне».

Напомним, на прошлой неделе министр финансов и доходов Пакистана Мифтах Исмаил заявил, что Исламабад при поступлении соответствующего предложения и отсутствии вторичных санкций готов рассмотреть приобретение российской нефти по более низким ценам.