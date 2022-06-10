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Финляндия изменит законодательство, чтобы отгородиться от России
09:53 10.06.2022 |
Правительство Финляндии планирует внести поправки в пограничное законодательство, чтобы разрешить строительство заграждений на восточной границе с Россией.
Об этом финское правительство заявило в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
Правительственные поправки к закону включают предложение разрешить сосредоточить прием заявок на предоставление убежища только на определенных пунктах въезда.
Согласно существующим правилам ЕС, мигранты имеют право просить убежища в любом пункте въезда в страну-член ЕС.
Поправки также позволят строить барьеры, такие как изгороди, а также новые пути для облегчения патрулирования границы с финской стороны.
"Позже правительство примет решение о пограничных заграждениях в критических зонах на восточной границе на основе оценки пограничной службы Финляндии", - заявила министр внутренних дел Криста Микконен.
Финляндия имеет давнюю историю войн с Россией, хотя в настоящее время покрытая лесом пограничная зона между двумя странами обозначена только знаками и пластиковыми полосами на большей части ее 1300-километровой протяженности.
Правительство Финляндии поспешило усилить безопасность границ, поскольку опасается, что Россия может попытаться оказать давление на Финляндию, направив к ее границам, ищущих убежища, как это уже происходило в Беларуси.
Ранее сообщалось, что Финляндия планирует пограничные заграждения для зон повышенного риска и критических зон - таких как пункты пересечения границы и территории рядом с ними.
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