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«Газпром» и еще десятки российских компаний переедут из ЕС в Турцию – СМИ
09:04 10.06.2022 |
Россия и Турция в последние недели обсуждали процесс перемещения российских подсанкционных компаний из Европы в турецкую юрисдикцию.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Habertürk.
По данным журналиста издания Четинера Четина, в последние 48 дней Россия и Турция активно обсуждали релокацию российских компаний, попавших под санкции ЕС, из Европы в Стамбул.
"По полученной мной информации, 43 российские компании и олигархи, включая "Газпром", перенесут свои штаб-квартиры из Европы в Стамбул. Этот процесс, как ожидается, начнется в июле", - отмечает Четин.
Кроме того, добавляет журналист, перед визитом главы российского МИДа Сергея Лаврова в Турцию туда прибыла российская делегация, обсудившая предварительные условия переноса офисов российских компаний из Европы.
Ранее Bloomberg сообщал, что некоторые авиакомпании из России рассматривают возможность перевода своего бизнеса в Турцию во избежание санкций, запрещающих им лизинг и обслуживание и ремонт самолетов.
В войне России против Украины Турция пытается держаться равноудаленной позиции, хотя разрешает экспорт вооружений в Киев.
В то же время Анкара зависима от туристов из России, число которых в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса, составляло пять миллионов.
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