Финансовые новости
- |
- 10.06.22
- |
- 09:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Совете ЕС поддержали идею уклонения от европейских санкций преступлением
08:41 10.06.2022 |
Министры внутренних дел и юстиции государств ЕС на встрече в четверг поддержали инициативу Европейской комиссии сделать уклонение от введенных Брюсселем санкций преступлением на уровне ЕС.
Об этом на брифинге заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщает "Европейская правда".
"За нарушение ограничительных мер ЕС предусмотрено очень мало уголовных санкций, из-за чего Еврокомиссия и некоторые государства-члены считают, что у нас должен быть путь наказания тех, кто нарушает эти ограничения", - отметил Рейндерс.
Он пояснил, что для принятия такого решения сначала нужно согласие Совета Евросоюза и Европейского парламента, после чего Еврокомиссия составит текст закона, который затем должен быть утвержден упомянутыми институтами.
"Вопрос сложный, но учитывая актуальность ситуации нам нужен быстрый прогресс, и надеемся, что добьемся этого прогресса в ближайшие недели, еще при председательстве Франции", - добавил еврокомиссар.
Напомним, в конце мая Европейская комиссия предложила добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений на территории блока.
Это позволит установить общий базовый стандарт по уголовным преступлениям и наказаниям в ЕС. Такие общие правила ЕС облегчили бы расследование, судебное преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Профильный комитет рекомендует отменить льготы на импорт товаров, в том числе на авто, с 1 июля
|НКЦБФР разрешила в период войны закрытые выпуски ценных бумаг
|Арахамия помогает российскому миллиардеру Абрамовичу оменить в суде санкции, - The Times
|Европарламент рекомендовал дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Это было спланировано». В США прошел первый день слушаний о штурме Капитолия
|«Газпром» и еще десятки российских компаний переедут из ЕС в Турцию – СМИ
|В Совете ЕС поддержали идею уклонения от европейских санкций преступлением
|Украинцы смогут обменять наличную гривну на шведские кроны
|Мальту, Швейцарию и Японию избрали в непостоянные члены Совета Безопасности ООН
|ЕС призвал богатый газом Алжир возобновить соглашение о сотрудничестве с Испанией
|«Масштаб плана ужасает». В США начинаются слушания по делу о штурме Капитолия в 2021 году и о роли Трампа в мятеже
Это интересно
|Представлена система Apple CarPlay нового поколения
|Buick показал кроссовер с 30-дюймовым экраном
|После громкого скандала почтовая служба США переходит на электровелосипеды
|Apple обновила 13-дюймовый MacBook Pro — новый процессор Apple M2 и старый дизайн с Touch Bar
|Представлен новый MacBook Air — 13,6-дюймовый экран с «чёлкой», чип Apple M2 и быстрая зарядка MagSafe
|Apple анонсировала компьютерный процессор M2 с более мощной встроенной графикой
|Apple представила iOS 16 — настраиваемый экран блокировки, улучшения в iMеssage и другое