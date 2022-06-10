В Совете ЕС поддержали идею уклонения от европейских санкций преступлением

Министры внутренних дел и юстиции государств ЕС на встрече в четверг поддержали инициативу Европейской комиссии сделать уклонение от введенных Брюсселем санкций преступлением на уровне ЕС.

Об этом на брифинге заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщает "Европейская правда".

"За нарушение ограничительных мер ЕС предусмотрено очень мало уголовных санкций, из-за чего Еврокомиссия и некоторые государства-члены считают, что у нас должен быть путь наказания тех, кто нарушает эти ограничения", - отметил Рейндерс.

Он пояснил, что для принятия такого решения сначала нужно согласие Совета Евросоюза и Европейского парламента, после чего Еврокомиссия составит текст закона, который затем должен быть утвержден упомянутыми институтами.

"Вопрос сложный, но учитывая актуальность ситуации нам нужен быстрый прогресс, и надеемся, что добьемся этого прогресса в ближайшие недели, еще при председательстве Франции", - добавил еврокомиссар.

Напомним, в конце мая Европейская комиссия предложила добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений на территории блока.

Это позволит установить общий базовый стандарт по уголовным преступлениям и наказаниям в ЕС. Такие общие правила ЕС облегчили бы расследование, судебное преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах.