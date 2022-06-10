Мальту, Швейцарию и Японию избрали в непостоянные члены Совета Безопасности ООН

С января 2023 года и в течение двух следующих лет новыми пятью непостоянными членами Совета Безопасности ООН будут Эквадор, Мальта, Мозамбик, Швейцария и Япония.

Об этом сообщила пресс-служба ООН в четверг, сообщает "Европейская правда".

Включение Эквадора в Совбез ООН поддержали 190 членов Генеральной Ассамблеи Организации, Японии - 184, Мальты - 185, Мозамбика - 192, а Швейцарии - 187.

Непостоянные члены Совета Безопасности ООН избираются на двухлетний срок простым большинством голосов Генассамблеи с соблюдением принципа равномерного географического распределения.

На голосовании в четверг выбирали две страны-представительницы Азиатско-Тихоокеанского и Африканского региона, одну - региона Латинской Америки и Карибских островов и две - региона Западной Европы и других государств.

Непостоянные члены Совбеза ООН не имеют права вето при принятии решений как постоянные члены. В то же время решение органа действует только тогда, когда за него высказались не менее девяти членов, поэтому голоса непостоянных членов тоже имеют вес.

Эквадор, Мальта, Мозамбик, Швейцария и Япония заменят в Совете Безопасности ООН Индию, Ирландию, Кению, Мексику и Норвегию, полномочия которых завершаются в 2022 году.