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Мальту, Швейцарию и Японию избрали в непостоянные члены Совета Безопасности ООН
23:43 09.06.2022 |
С января 2023 года и в течение двух следующих лет новыми пятью непостоянными членами Совета Безопасности ООН будут Эквадор, Мальта, Мозамбик, Швейцария и Япония.
Об этом сообщила пресс-служба ООН в четверг, сообщает "Европейская правда".
Включение Эквадора в Совбез ООН поддержали 190 членов Генеральной Ассамблеи Организации, Японии - 184, Мальты - 185, Мозамбика - 192, а Швейцарии - 187.
Непостоянные члены Совета Безопасности ООН избираются на двухлетний срок простым большинством голосов Генассамблеи с соблюдением принципа равномерного географического распределения.
На голосовании в четверг выбирали две страны-представительницы Азиатско-Тихоокеанского и Африканского региона, одну - региона Латинской Америки и Карибских островов и две - региона Западной Европы и других государств.
Непостоянные члены Совбеза ООН не имеют права вето при принятии решений как постоянные члены. В то же время решение органа действует только тогда, когда за него высказались не менее девяти членов, поэтому голоса непостоянных членов тоже имеют вес.
Эквадор, Мальта, Мозамбик, Швейцария и Япония заменят в Совете Безопасности ООН Индию, Ирландию, Кению, Мексику и Норвегию, полномочия которых завершаются в 2022 году.
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