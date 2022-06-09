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ЕС призвал богатый газом Алжир возобновить соглашение о сотрудничестве с Испанией
23:33 09.06.2022 |
Европейская комиссия призвала власти Алжира пересмотреть свое решение о расторжении действовавшего два десятка лет соглашения о дружбе и сотрудничестве с Испанией.
Об этом в четверг заявила спикер Европейской комиссии Набила Массрали, сообщает "Европейская правда".
"Алжир - важный для Европейского Союза партнер в Средиземноморье и ключевой субъект региональной стабильности. Мы оцениваем влияние этого решения. Решение проблемы должно быть найдено через диалог и дипломатию", - заявила Массрали.
Она также выразила надежду, что Алжир пересмотрит свое решение и "сотрудничает с Испанией для преодоления существующего недоразумения".
Накануне власти Алжира объявили о расторжении соглашения о дружбе и сотрудничестве с Испанией. Причиной такого шага назвали изменение позиции Мадрида по отношению к непризнанной стране Западная Сахара.
Эту территорию, ранее бывшую испанской колонией, в 1975 году аннексировало соседнее Марокко. Алжир поддерживает в ней повстанческое движение за независимость. С тех пор между Испанией, Алжиром и Марокко продолжаются напряженные отношения из-за статуса Западной Сахары.
Как отмечает AP, правительство Педро Санчеса в последние месяцы пошло на ряд шагов, которые Алжир расценил как недружественные. В частности, в марте 2022 года он поддержал претензии Марокко на Западную Сахару, что привело к отзыву алжирского посла из Мадрида.
В то же время, Алжир является важным поставщиком энергоресурсов для Испании: в 2021 году Мадрид импортировал оттуда более 40% природного газа для потребления. Кроме того, Алжир (как и Марокко) играет определенную роль в сдерживании нелегальной миграции в Испанию.
В условиях постепенного отказа ЕС от российских энергоносителей Алжир является одним из альтернативных источников природного газа. Так, в апреле соглашение о поставках алжирского голубого топлива заключила Италия.
В то же время Мадрид уверяет, что нынешний дипломатический кризис не отразится на поставках энергоносителей.
"Газовые компании говорят нам, что решение (о разрыве соглашения о сотрудничестве) не повлекло за собой никаких трудностей", - заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
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