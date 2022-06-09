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ЕЦБ сохранил ключевые ставки без изменений, планирует поднять их на 0,25 п.п. в июле
15:41 09.06.2022 |
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.
Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.
"Совет управляющих ЕЦБ планирует поднять ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании, - говорится в пресс-релизе ЕЦБ. - Затем Центробанк планирует вновь поднять ставки в сентябре. Темпы этого повышения будут зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов".
В случае сохранения текущих темпов инфляции или их усиления "более значительное повышение ставки будет целесообразным", отмечают в ЕЦБ.
После сентября европейский Центробанк намерен поднимать ставку постепенно, но устойчивыми темпами.
Чистый выкуп активов в рамках программы Asset Purchase Programme (APP) прекратится 1 июля 2022 года. При этом ЕЦБ продолжит реинвестировать в полном объеме поступления от погашаемых в рамках APP ценных бумаг в течение длительного времени после того, как приступит к повышению ставок, и в любом случае столько, сколько потребуется для поддержания благоприятных условий в плане ликвидности.
Регулятор также планирует продолжать реинвестировать поступления от погашения бумаг, приобретенных в рамках программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), как минимум до конца 2024 года. Выкуп бумаг в рамках PEPP был завершен в марте.
В заявлении ЕЦБ отмечается, что инфляционное давление в еврозоне в мае серьезно усилилось, главным образом в связи с ростом цен на энергоносители и продукты питания, в том числе из-за военного вторжения РФ в Украину.
В связи с этим прогнозы инфляции были пересмотрены с повышением. Согласно новому прогнозу, темпы роста потребительских цен в регионе в 2022 году составят 6,8%, в 2023 году - 3,5%, в 2024 году - 2,1%. Таким образом, ЕЦБ ожидает, что к 2024 году инфляция приблизится к 2%-ному целевому показателю.
"Прогнозы показывают, что инфляция останется нежелательно высокой какое-то время. Однако снижение цен на энергоносители и ослабление проблем в цепочках поставок, возникших из-за пандемии, а также нормализация денежно-кредитной политики мировыми центробанками будут способствовать замедлению инфляции", - отмечается в пресс-релизе.
Темпы роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей в этом году составят 3,3%, в следующем - 2,8%, в 2024 году - 2,3%, ожидают в ЕЦБ.
"Неоправданная российская агрессия по отношению к Украине продолжает негативно сказываться на экономике Европы и за ее пределами. Она подорвала торговлю, привела к нехватке сырьевых товаров и способствует подъему цен на энергоносители. Эти факторы продолжат оказывать давление на темпы роста в ближайшее время", - отмечают в ЕЦБ.
Прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 год был понижен до 2,8% с ожидавшихся в марте 3,7%, на 2023 год - до 2,1% c 2,8%, на 2024 год - повышен до 2,1% с 1,6%.
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