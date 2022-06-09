Финансовые новости
- |
- 09.06.22
- |
- 17:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Эрдоган недоволен увеличением военного присутствия США в Греции
15:15 09.06.2022 |
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил разочарование по поводу увеличения военного присутствия США в Греции после подписания пятилетнего оборонного пакта между Афинами и Вашингтоном в октябре 2021 года.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.
"Сейчас есть девять американских баз. Они были основаны в Греции. Против кого они были открыты? Они дают ответ: "против России". Мы не купимся на это, не обижайтесь", - сказал Эрдоган.
Комментарий Эрдогана прозвучал на фоне углубления разрыва с Грецией, вызванного все более агрессивной риторикой Анкары, включая угрозы, что Турция бросит вызов суверенитету греческих островов в Эгейском море, а также охлаждения отношений с Соединенными Штатами и Европейским Союзом.
Напомним, Эрдоган заявил, что Турция не позволит вступить в НАТО странам Северной Европы, "пока террористы присутствуют в их парламентах".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Профильный комитет рекомендует отменить льготы на импорт товаров, в том числе на авто, с 1 июля
ТОП-НОВОСТИ
|НКЦБФР разрешила в период войны закрытые выпуски ценных бумаг
|Арахамия помогает российскому миллиардеру Абрамовичу оменить в суде санкции, - The Times
|Европарламент рекомендовал дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС
|За ипотеку на уничтоженное войной жилье предлагают списать только проценты - в Раде зарегистрировали законопроект
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Европарламент призвал изменить процедуру единогласия в принятии решений ЕС по санкциям
|Лидеры фракций Европарламента призвали саммит ЕС предоставить статус кандидата Украине и Молдове
|Эрдоган недоволен увеличением военного присутствия США в Греции
|Европарламент призвал государства ЕС ввести санкции против Иванишвили
|ЕС выделит дополнительные 205 млн евро на гуманитарную помощь для Украины
|Как дружба Райнера Зеле с «Газпромом» ввергла Австрию в зависимость от России
Это интересно
|Представлена система Apple CarPlay нового поколения
|Buick показал кроссовер с 30-дюймовым экраном
|После громкого скандала почтовая служба США переходит на электровелосипеды
|Apple обновила 13-дюймовый MacBook Pro — новый процессор Apple M2 и старый дизайн с Touch Bar
|Представлен новый MacBook Air — 13,6-дюймовый экран с «чёлкой», чип Apple M2 и быстрая зарядка MagSafe
|Apple анонсировала компьютерный процессор M2 с более мощной встроенной графикой
|Apple представила iOS 16 — настраиваемый экран блокировки, улучшения в iMеssage и другое