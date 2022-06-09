Эрдоган недоволен увеличением военного присутствия США в Греции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил разочарование по поводу увеличения военного присутствия США в Греции после подписания пятилетнего оборонного пакта между Афинами и Вашингтоном в октябре 2021 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

"Сейчас есть девять американских баз. Они были основаны в Греции. Против кого они были открыты? Они дают ответ: "против России". Мы не купимся на это, не обижайтесь", - сказал Эрдоган.

Комментарий Эрдогана прозвучал на фоне углубления разрыва с Грецией, вызванного все более агрессивной риторикой Анкары, включая угрозы, что Турция бросит вызов суверенитету греческих островов в Эгейском море, а также охлаждения отношений с Соединенными Штатами и Европейским Союзом.

Напомним, Эрдоган заявил, что Турция не позволит вступить в НАТО странам Северной Европы, "пока террористы присутствуют в их парламентах".