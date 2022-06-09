Европарламент призвал государства ЕС ввести санкции против Иванишвили

Европейский парламент утвердил резолюцию с призывом ввести персональные санкции против главного грузинского олигарха Бидзины Иванишвили.

Об этом сообщил европейский редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Европарламент принял резолюцию о нарушении свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии и проголосовал за поправку, призывающую государства-члены и демократических партнеров рассмотреть возможность введения персональных санкций против Иванишвили", - сообщил он в Twitter.

Принятию резолюции предшествовали дебаты, в ходе которых европарламентарии поддержали стремление Грузии к членству в ЕС, указав, что в этом процессе главными препятствиями являются борьба со свободой слова, отсутствие реформ и олигархическое правление, пишет агентство "Новости-Грузия".

"Чтобы поддержать европейский путь Грузии, важно ввести санкции против олигарха Бидзины Иванишвили за его деструктивную роль в грузинской политике и экономике. Мы, как друзья Грузии, не будем в стороне, когда СМИ в Грузии слабеют, а демократия отступает", - заявила во время дебатов. депутат Европарламента Мириам Лексманн.

Свою позицию по поводу санкций в отношении основателя правящей партии "Грузинская мечта" зафиксировала и чешский евродепутат Маркета Грегорова.

"Я думаю, что Бидзина Иванишвили - олигарх, мы можем найти доказательства его связей с Кремлем, и в будущем, возможно, будет возможность ввести против него санкции", - сказала Грегорова.

При этом она оценила ситуацию со СМИ в Грузии как "очень сложную", указав, что "обиды, нападения и угрозы" испытывают как журналисты, так и владельцы СМИ.

"Очень разочаровывает, что правительство Грузии присоединяется к охоте на журналистов вместо того, чтобы защищать их", - добавила Грегорова.

Ранее глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявлял, что обратится к Евросоюзу и США с призывом ввести санкции против Иванишвили.

Арахамия сказал, что Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой, поэтому грузинские власти не поддерживают Украину в войне против России.