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АНАЛИТИКА

Как дружба Райнера Зеле с «Газпромом» ввергла Австрию в зависимость от России

 

Широкой публике он, конечно, далеко не так хорошо известен, как бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder). Однако в том, что Германия и Австрия оказались сегодня в столь большой газовой зависимости от России, немецкий топ-менеджер и кавалер российского Ордена дружбы Райнер Зеле (Rainer Seele) сыграл, пожалуй, не меньшую роль.

Акционеры OMV требуют расследовать деятельность бывшего главы концерна

Ведь тем, что раньше называлось "укреплением энергетического сотрудничества с Россией", бывший глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall, а затем австрийского полугосударственного концерна OMV, целенаправленно занимался долгие годы. Этой же цели он посвятил себя и в роли многолетнего президента Германо-российской внешнеторговой палаты в Москве (AHK Russland).

Но теперь встал вопрос о доскональном расследовании его деятельности. Во всяком случае таково требование многих акционеров OMV - крупнейшего индустриального предприятия Австрии, которому по итогам 1-го квартала 2022 года пришлось списать из-за бизнеса с "Газпромом" убыток в 2 млрд евро. Поэтому держатели свыше 70% акций концерна отказали Райнеру Зеле на своем виртуальном годовом собрании 3 июня в том, что в немецкоязычных странах называют Entlastung - в утверждении его отчета о проделанной за год работе.

Для 61-летнего Райнера Зеле, досрочно покинувшего пост председателя правления OMV в августе 2021 года, этот "неуд" пока никаких прямых последствий иметь не будет. Однако тот факт, что глава компании не получил формального одобрения своей деятельности, впоследствии может юридически облегчить, к примеру, предъявление претензий или требований о возмещении ущерба.

"Некоторыми своими действиями Зеле переступил границу допустимого. Последствия становятся понятными только теперь. Здесь надо обеспечить прозрачность, если потребуется - путем специального расследования или уголовного иска", - заявил в преддверии годового собрания Флориан Беккерман (Florian Beckermann), возглавляющий австрийскую организацию Interessensverband für Anleger (IVA) - она отстаивает интересы миноритарных (мелких) акционеров. При этом он подчеркнул, что действует принцип презумпции невиновности.

Первое расследование против Райнера Зеле было в 2020 году

Австрийский политический еженедельник Profil привел список претензий к Райнеру Зеле, связанных со стремлением OMV под его руководством, как выразился еженедельник, "набиться в друзья к "Газпрому": "Участие в российских газовых месторождениях, финансирование газопровода "Северный поток-2", спонсорство молодежной команды санкт-петербургского "Зенита", продление договора о поставках газа до 2040 года".

Впрочем, продолжает Profil, есть и другие претензии или обвинения: это и организация слежки за лидерами профсоюза, и необычайно щедрое вознаграждение бывшему начальнику отдела комплаенса OMV при его переходе на другую работу. Тому самому начальнику, который в 2020 году расследовал упреки в адрес Райнера Зеле из-за чрезвычайно высоких расходов на служебные командировки в бизнес-джетах - и нарушений не обнаружил.

Два года назад DW подробно писала о том расследовании, толчок к которому дало австрийское журналистское расследование под саркастическим заголовком "Из роскошной жизни нефтяного принца". Тогда Райнера Зеле упрекали в служебных тратах, связанных, в частности, с полетами в Россию, с роскошными торжествами в честь полувекового юбилея сотрудничества с "Газпромом" в Вене и с необычно щедрым для Австрии спонсорским контрактом с газпромовским футбольным клубом "Зенит", причем даже не с его основным составом, а лишь с молодежной командой.

Обвинение в ошибочной бизнес-стратегии в отношении России

Теперь приглашенного летом 2015 года немецкого топ-менеджера упрекают уже совсем в другом: в принципиально неправильной бизнес-стратегии. "Оглядываясь назад, мы вынуждены констатировать, что осуществленные после 2015 года инвестиции в России были основаны на слишком большом доверии к России и к роли России в международном сообществе", - заявил на годовом собрании акционеров OMV глава наблюдательного совета концерна Марк Гарретт (Mark Garrett). И добавил, чтобы не оставалось уже никаких сомнений: "Вообще-то надо прямо сказать: постфактум эти инвестиции следует расценивать как ошибку".

Ответственность за ошибочные инвестиции несет не только Райнер Зеле, однако главой концерна с решающем словом был все же именно он, указывает еженедельник Profil. Так, на финансировании "Северного потока-2" OMV потерял около 1 млрд евро. В 2017 году немецкая компания Uniper решила уйти из совместного с "Газпромом" проекта по освоению Южно-русского нефтегазового месторождения в Западной Сибири - и OMV восполнил российскому госконцерну потерю западного партнера, купив этот актив за 1,75 млрд евро. После российского нападения на Украину его тоже пришлось списать.

А в 2018 году Райнер Зеле подписал с "Газпромом" новый контракт на поставки российского газа в Австрию, причем на особенно большой срок - сразу до 2040 года. И в этом договоре, подчеркивает венская газета Kronen Zeitung, даже нет пункта о возможности выхода из него "на тот случай, если газ к тому времени утратит значение как энергоноситель". А ведь Австрия вместе со всем ЕС намерена в ближайшие годы форсировать развитие возобновляемой энергетики и ускорить декарбонизацию экономики - отказ от использования углеводородов.

Предшественник Райнера Зеле решил больше не молчать

По данным Kronen Zeitung, заключение этого долгосрочного контракта - один из тех трех эпизодов, подробного расследования которых особенно настойчиво требует сейчас холдинг ÖBAG, управляющий долевым участием австрийского государства в капитале крупнейших компаний страны, в том числе и OMV. Два других: пятилетний спонсорский контракт с "Зенитом" и история с многомиллионным вознаграждением ушедшему начальнику отдела комплаенса.

Однако упреки или даже обвинения в адрес Райнера Зеле, а также тех, кто в свое время способствовал его приглашению на место главы OMV или не возражал против его действий на этом посту, могут оказаться еще более серьезными. Во всяком случае их еще в начале марта в интервью еженедельнику Profil выдвинул предшественник Зеле - бывший председатель правления OMV Герхард Ройсс (Gerhard Roiss).

Он долго отказывался беседовать со СМИ, но нападение России на Украину все изменило: "Тут я решил перестать молча наблюдать за тем, как группа лиц, сплошных "понимающих Путина" (Putin-Versteher), целенаправленно ввергает Австрию и OMV в зависимость от России. Эти люди поставили свои личные финансовые интересы выше всякой морали".

У австрийских "понимающих Путина" - большая фракция

В подробной беседе с Profil Герхард Ройсс утверждает, что в 2014 году (после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины) "большая фракция", по его словам, "понимающих Россию" и "понимающих Путина" на разных уровнях в концерне и среди его ключевых акционеров выступила за углубление экономического сотрудничества с РФ и за то, чтобы ведущую роль в этом процессе играл OMV. Поэтому его, Ройсса, еще в октябре того года, за девять месяцев до формальной передачи полномочий уже приглашенному из Германии Райнеру Зеле, фактически отстранили от дел, чтобы он, в частности, не мешал переговорам по "Северному потоку-2".

Сам же Ройсс был против участия в этом российском газопроводном проекте и вообще "не хотел инвестировать ни одного цента в России", поскольку в 2012 году OMV обнаружил в Черном море у берегов Румынии крупнейшее в истории концерна газовое месторождение Neptun. На его освоение совместно с американской корпорацией Exxon он и делал ставку, к тому же поддерживал проект газопровода Nabucco для поставок в Европу азербайджанского газа, а в 2013 году решил вложить около 3 млрд евро в развитие имеющихся и новых нефтегазовых месторождений в Норвегии.

Однако ни из проекта Nabucco, против которого активно выступала Россия, ни из освоения месторождения Neptun ничего не вышло, а против инвестиций в Норвегии началась активная кампания в СМИ с утверждением, что намного выгоднее получать газ из России, рассказал Герхард Ройсс в интервью Profil. И напомнил, что после вступления в должность Райнер Зеле один из проектов OMV в Норвегии продал, а другие хотел в ходе обмена активами передать "Газпрому", но норвежское правительство этого не допустило.

Как Райнер Зеле отдал "Газпрому" газохранилища в Германии и Австрии

Кстати, об обменах активами. В Германии Райнер Зеле, где он до 2015 года возглавлял нефтегазовую компанию Wintershall, такого рода сделку незадолго до своего отъезда в Вену все-таки реализовал - или, точнее, полностью подготовил. Отдав долю в Уренгойском месторождении в Западной Сибири, "Газпром" взамен получил от своего немецкого партнера значительную часть тех активов, которые составили собственность компании Gazprom Germania.

Среди этих активов было и крупнейшее в ФРГ и во всем ЕС подземное хранилище газа Rehden. То самое, которое "Газпром" с лета прошлого года держал практически пустым, что усиливало в Германии опасения зимнего дефицита топлива и гнало вверх цены на газ. Сейчас правительство ФРГ, взяв это ПХГ под свой контроль, пытается как можно быстрее его заполнить.

В ходе того германо-российского обмена активами под контроль "Газпрома" ушло и крупнейшее в Австрии ПХГ Haidach, с заполнением которого минувшей зимой тоже возникли большие проблемы, не решенные до сих пор.

В целом же за годы работы Райнера Зеле в OMV объемы ежегодных поставок из России более чем утроились, в результате чего Австрия к началу 2022 года на 80% (!) зависела от российского газа. Для сравнения: зависимость Германии на тот моменгт составляла 55%.

Так что австрийским СМИ, политикам, защитникам прав акционеров есть что расследовать. В Германии же большого интереса к деятельности и наследию Райнера Зеле пока не наблюдается. И он остается главой президентского совета Германо-российской внешнеторговой палаты в Москве, сообщила DW ее пресс-служба, уточнив, что с конца февраля деятельность этого органа заморожена.

Никаких высказываний бывшего главы Wintershall и OMV по поводу российской агрессии против Украины обнаружить не удалось. Этим Райнер Зеле отличается от Герхарда Шрёдера. Тот хотя бы заявил, что "война и связанные с ней страдания людей в Украине должны быть прекращены как можно скорее".

По материалам: Deutsche Welle
 

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