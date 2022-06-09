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Греческий суд отменил решение об аресте США иранской нефти – СМИ
12:05 09.06.2022 |
Греческий суд в среду отменил предыдущее решение суда, разрешавшее конфискацию Соединенными Штатами части груза иранской нефти на танкере у берегов Греции.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Инцидент вызвал гневную реакцию Ирана: в прошлом месяце иранские войска захватили два греческих танкера в Персидском заливе после того, как Тегеран предупредил, что предпримет "карательные меры" против Афин.
Иран также обжаловал предварительное решение суда, сообщил один юридический источник.
"Иск об отмене определения судом принят. Это (решение апелляционного суда) будет сложно отменить", - сказал собеседник.
Пока не ясно, будут ли обжаловать правительства США или Греции это решение, вынесенное в апелляционном суде региона Халкис. Результаты обжалования пока не обнародовали.
Греция назвала захват Ираном двух греческих танкеров в Персидском заливе "пиратством".
В апреле греческие власти арестовали танкер Lana под иранским флагом (ранее Pegas), с 19 российскими членами экипажа на борту у побережья южного острова Эвия из-за санкций Европейского Союза.
Вскоре судно было освобождено из-за сложностей определения его владельцев. В мае Соединенные Штаты конфисковали часть находившегося на борту иранского нефтяного груза и передали его на другое судно, согласно первому решению греческого суда.
В отдельном деле греческие власти впоследствии снова арестовали танкер, действуя по временному решению суда из-за вероятных долгов перед другой судоходной компанией.
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