Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Греческий суд отменил решение об аресте США иранской нефти – СМИ

 

Греческий суд в среду отменил предыдущее решение суда, разрешавшее конфискацию Соединенными Штатами части груза иранской нефти на танкере у берегов Греции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Инцидент вызвал гневную реакцию Ирана: в прошлом месяце иранские войска захватили два греческих танкера в Персидском заливе после того, как Тегеран предупредил, что предпримет "карательные меры" против Афин.

Иран также обжаловал предварительное решение суда, сообщил один юридический источник.

"Иск об отмене определения судом принят. Это (решение апелляционного суда) будет сложно отменить", - сказал собеседник.

Пока не ясно, будут ли обжаловать правительства США или Греции это решение, вынесенное в апелляционном суде региона Халкис. Результаты обжалования пока не обнародовали.

Греция назвала захват Ираном двух греческих танкеров в Персидском заливе "пиратством".

В апреле греческие власти арестовали танкер Lana под иранским флагом (ранее Pegas), с 19 российскими членами экипажа на борту у побережья южного острова Эвия из-за санкций Европейского Союза.

Вскоре судно было освобождено из-за сложностей определения его владельцев. В мае Соединенные Штаты конфисковали часть находившегося на борту иранского нефтяного груза и передали его на другое судно, согласно первому решению греческого суда.

В отдельном деле греческие власти впоследствии снова арестовали танкер, действуя по временному решению суда из-за вероятных долгов перед другой судоходной компанией.
 

ПО РУБРИКАМ

12:20 Азиатские биржи 9 июня закрылись в основном в минусе

11:40 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 08.06.22

10:27 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.06.22

10:13 Остаток средств на корсчетах банков 09.06.22

10:10 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 08.06.2022

09:35 НКЦБФР разрешила в период войны закрытые выпуски ценных бумаг

09:12 Цена золота слабо колеблется 9 июня на неоднозначном внешнем фоне

08:26 Правительство привязало ставку ОВГЗ для финансирования бюджета Нацбанком к учетной

08:23 Иена продолжает падать 9 июня, евро стабилен, так как все внимание на заседание ЕЦБ

07:54 Фондовые индексы США упали 8 июня из-за роста доходности казначейских облигаций США выше 3%

08.06 Депозитные ставки для физлиц 08.06.22

08.06 Причин для резкого роста курса нет - председатель правления ПриватБанка

08.06 Банки больше не нуждаются в рефинансировании НБУ – эксперты

08.06 Курс евро 8 июня перешел к росту против доллара на статистике по еврозоне

08.06 Фонд гарантирования вкладов установил контроль над Мегабанком и начал поиск инвесторов

• дальше…

10:27 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.06.22

09:45 Минцифры, НБУ и Mastercard запускают программу поддержки для украинских предпринимателей

09:05 Экспорт зерна по суше и рекам может перекрыть 50% общего довоенного уровня

08:57 С начала войны в Украине провели 643 «земельных» аукциона

08:43 Украина уже получила первый миллиард долларов из $40 миллиардов поддержки от Штатов

08:16 Нефть дорожает 9 июня на хороших данных по экспорту Китая, но новые ограничения сдерживают рост

08.06 «Договорились договариваться»: чем закончились переговоры РФ-Турция по поводу деблокады портов

08.06 На границе с Румынией образовалась большая очередь из бензовозов

08.06 Зеленский разрешил приостанавливать действие строительных норм на время войны

08.06 Убытки ритейлеров Украины вследствие агрессии РФ составили более 50 млрд грн - исследование

• дальше…

12:36 Как дружба Райнера Зеле с «Газпромом» ввергла Австрию в зависимость от России

12:05 Греческий суд отменил решение об аресте США иранской нефти – СМИ

11:46 Запасы в ПХГ Европы перевалили за 50%, в США закачка все хуже из-за экспорта в ЕС

10:45 «Тонкий намек» от Путина. Зачем Кирилл отобрал Крым у Онуфрия

10:39 Совет МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, Москва и Пекин против

10:32 Страны G7 обсуждают возможность установить предел цен на нефть РФ - советник президента США

10:03 В начальных школах Франции с сентября будет 30 минут ежедневных занятий спортом

09:55 Европарламент поддержал запрет на продажу автомобилей на дизеле и бензине с 2035 года

09:50 Немцы поддерживают продолжение эксплуатации действующих АЭС, но против строительства новых – опрос

09:48 Германия планирует сохранить больше угольных электростанций на случай отключения газа РФ

08:53 Канада и США усилят контроль за экспортом подсанкционных товаров в Россию

08:50 Байден открыл Саммит Америк призывом сплотиться ради демократии

08:43 Украина уже получила первый миллиард долларов из $40 миллиардов поддержки от Штатов

08:38 Палата представителей США приняла пакет законопроектов для контроля над оружием

08:31 США отправили очередную партию гаубиц M777 Украине

• дальше…

06.06 На портале «Дія» теперь можно получить выписку о месте жительства

06.06 Кабмин включил в реестр два индустриальных парка в Киевской и Закарпатской областях

03.06 Украинцы возвращаются к работе и домой – опрос

02.06 Глава МВД: более 30 млн га территории Украины нуждается в разминировании

02.06 Время продажи алкоголя в магазинах Киева продлено на 3 часа - КГГА

01.06 За владение оружием «для личной защиты» выступают 59% украинцев - результаты опроса «Дии»

30.05 Украину будут восстанавливать в три этапа – Шмыгаль рассказал детали

27.05 Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа

25.05 «Дия» запустила опрос о владении оружием

24.05 Учителя получат 43 тысяч ноутбуков от Google – Минцифры

24.05 Лишь 10% украинцев готовы к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны, 82% против – КМИС

24.05 Украина приостановила международное усыновление – омбудсмен

23.05 Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа

20.05 Для разминирования территории Украины понадобится 5-7 лет, заявляют в МВД

18.05 В Украине заработал весовой контроль грузовых автомобилей

• дальше…

11:55 Украинская армия теряет до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными ежедневно – Резников

10:45 «Тонкий намек» от Путина. Зачем Кирилл отобрал Крым у Онуфрия

08:43 Украина уже получила первый миллиард долларов из $40 миллиардов поддержки от Штатов

08:31 США отправили очередную партию гаубиц M777 Украине

08.06 Арахамия помогает российскому миллиардеру Абрамовичу оменить в суде санкции, - The Times

08.06 Европарламент рекомендовал дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС

08.06 Кулеба: Украина не воспринимает альтернативу статусу кандидата на вступление в ЕС, никаких суррогатов

08.06 Норвегия передала Украине 22 самоходных гаубицы М109, их уже используют на передовой

08.06 ВАКС окончательно оправдал эксминистра Емельяна по делу о портовых сборах

08.06 Европарламент будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата

07.06 В Польше подтвердили подписание крупного соглашения о поставках оружия Украине

07.06 Гетманцев, а не Шмигаль. Почему вдруг глава налогового комитета ВР главный по экономике

07.06 Испания еще не подала запрос на экспорт немецких танков Leopard 2 в Украину - Шольц

07.06 Скандальная миссия Безуглой. Зачем ОП внедряет в армию «комиссаров»

06.06 Греция не будет передавать БМП Украине, пока не получит Marder от Германии

• дальше…

11:48 Starlink получил лицензию оператора в Украине

09:55 Европарламент поддержал запрет на продажу автомобилей на дизеле и бензине с 2035 года

08.06 Google Meet для преподавателей научился автоматически переводить уроки в текст

07.06 Танкер Hyndai совершил переход в 10 тысяч километров в автономном режиме

07.06 Евросоюз предварительно принял закон, по которому все смартфоны должны будут иметь USB Type-C с 2024 года

07.06 Apple анонсировала watchOS 9 с новыми функциями, циферблатами и метриками

07.06 Представлена система Apple CarPlay нового поколения

07.06 Buick показал кроссовер с 30-дюймовым экраном

07.06 После громкого скандала почтовая служба США переходит на электровелосипеды

07.06 Apple обновила 13-дюймовый MacBook Pro — новый процессор Apple M2 и старый дизайн с Touch Bar

07.06 Представлен новый MacBook Air — 13,6-дюймовый экран с «чёлкой», чип Apple M2 и быстрая зарядка MagSafe

06.06 Apple анонсировала компьютерный процессор M2 с более мощной встроенной графикой

06.06 Apple представила iOS 16 — настраиваемый экран блокировки, улучшения в iMеssage и другое

06.06 Спор о спаме: Илон Маск угрожает отказаться от покупки Twitter

06.06 AT&T разместила базовые станции 5G на дронах

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно