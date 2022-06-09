Совет МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, Москва и Пекин против

Совет управляющих МАГАТЭ подавляющим числом голосов принял резолюцию по Ирану, сообщил "Интерфаксу" источник в дипломатических кругах Вены.

"Резолюция принята. Против выступили Китай и Россия, воздержались - Индия, Ливия и Пакистан. Остальные 30 членов совета проголосовали за принятие резолюции", - сообщил источник.

Западные СМИ отмечают, что авторы резолюции подвергают Тегеран критике за то, что он не предоставляет технически достоверные объяснения по вопросу происхождения частиц урана, обнаруженных на ранее незадекларированных иранских ядерных объектах.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Впоследствии с апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

