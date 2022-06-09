Финансовые новости
- |
- 09.06.22
- |
- 10:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Совет МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, Москва и Пекин против
10:39 09.06.2022 |
Совет управляющих МАГАТЭ подавляющим числом голосов принял резолюцию по Ирану, сообщил "Интерфаксу" источник в дипломатических кругах Вены.
"Резолюция принята. Против выступили Китай и Россия, воздержались - Индия, Ливия и Пакистан. Остальные 30 членов совета проголосовали за принятие резолюции", - сообщил источник.
Западные СМИ отмечают, что авторы резолюции подвергают Тегеран критике за то, что он не предоставляет технически достоверные объяснения по вопросу происхождения частиц урана, обнаруженных на ранее незадекларированных иранских ядерных объектах.
В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.
Впоследствии с апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Арахамия помогает российскому миллиардеру Абрамовичу оменить в суде санкции, - The Times
|Европарламент рекомендовал дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС
|За ипотеку на уничтоженное войной жилье предлагают списать только проценты - в Раде зарегистрировали законопроект
|Всемирный банк одобрил допфинансирование Украины почти на $1,5 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Тонкий намек» от Путина. Зачем Кирилл отобрал Крым у Онуфрия
|Совет МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, Москва и Пекин против
|Страны G7 обсуждают возможность установить предел цен на нефть РФ - советник президента США
|В начальных школах Франции с сентября будет 30 минут ежедневных занятий спортом
|Европарламент поддержал запрет на продажу автомобилей на дизеле и бензине с 2035 года
|Немцы поддерживают продолжение эксплуатации действующих АЭС, но против строительства новых – опрос
|Германия планирует сохранить больше угольных электростанций на случай отключения газа РФ
Это интересно
|Apple обновила 13-дюймовый MacBook Pro — новый процессор Apple M2 и старый дизайн с Touch Bar
|Представлен новый MacBook Air — 13,6-дюймовый экран с «чёлкой», чип Apple M2 и быстрая зарядка MagSafe
|Apple анонсировала компьютерный процессор M2 с более мощной встроенной графикой
|Apple представила iOS 16 — настраиваемый экран блокировки, улучшения в iMеssage и другое
|Спор о спаме: Илон Маск угрожает отказаться от покупки Twitter
|AT&T разместила базовые станции 5G на дронах
|FTC: жертвы криптовалютных мошенников потеряли более $1 млрд с 2021 года