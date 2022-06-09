В начальных школах Франции с сентября будет 30 минут ежедневных занятий спортом

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что с нового учебного года во всех начальных классах вводится ежедневный 30-минутный урок физического воспитания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

На открытии первого додже (зала для углубленных занятий спортом) в городе Клиши-су-Буа Макрон заявил, что спорт очень важен не только "для получения медалей" на Олимпийских играх, но и для поддержания здоровья.

Также президент Франции анонсировал обновление системы "учебных каникул", направленных на учеников, которые не хотят отдыхать во время летнего перерыва в учебе.

"Она сработала отлично, мы продолжим ее", - подчеркнул он.

Система предусматривает организацию спортивных соревнований, минифестивалей, показов кино и обучающих курсов - например, по домедицинской помощи или безопасности на дороге.

Напомним, по данным соцопросов, блок партий, ориентирующихся на президента Эммануэля Макрона, может получить от 250 до 290 мест в парламенте на июне, но вряд ли сможет обеспечить себе абсолютное большинство.