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Немцы поддерживают продолжение эксплуатации действующих АЭС, но против строительства новых – опрос
09:50 09.06.2022 |
50% граждан Германии считают целесообразным продление срока эксплуатации действующих атомных электростанций на фоне роста цен на энергоресурсы.
Об этом свидетельствует опрос социологического института INSA по заказу Bild, сообщает "Европейская правда".
35% опрошенных немцев выступили против продолжения эксплуатации АЭС, еще 15% затруднились с ответом.
Больше всего противников ядерной энергии - среди сторонников "Зеленых" (63%) и социал-демократов (49%).
53% респондентов также заявили, что не боятся генерации электроэнергии на атомных электростанциях, в то время как боятся - 38%, еще 9% затруднились ответить.
При этом большинство опрошенных граждан Германии (53%) выступили против строительства новых АЭС в стране, а сторонников такой позиции - 33%, еще 13% не ответили на вопрос.
Решение о запрете строительства новых АЭС в Германии было принято бывшим канцлером Ангелой Меркель после аварии на станции в Фукусиме в 2011 году.
В конце 2021 года Германия закрыла половину из шести своих действующих атомных электростанций.
На фоне войны России против Украины в мире выросли цены на энергоносители, и некоторые страны стали рассматривать альтернативные варианты обеспечения энергобезопасности.
Так, правительство Германии хочет временно оставить в резерве дополнительные угольные электростанции почти на два года, чтобы предотвратить возможный недостаток электроэнергии в случае внезапного сокращения поставок природного газа из России.
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