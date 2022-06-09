Канада и США усилят контроль за экспортом подсанкционных товаров в Россию

Пограничные службы США и Канады усилят сотрудничество в контроле экспорта в Россию товаров и услуг, способных помочь военным усилиям кремля.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом в Оттаве сообщил министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино.

"Канада будет решительно выступать против российской агрессии, идет ли речь о путинском незаконном вторжении в Украину, или кибератаки и дезинформации где-нибудь в мире. Поэтому Пограничная служба Канады удваивает свои усилия, не допуская попадания важных товаров и технологий в российские руки. Обновленное сотрудничество с США позволит помочь этому и привлечь Россию к ответственности", - сказал Мендичино.

В канадской пограничной службе подчеркнули, что Канада и США совместно обязуются "использовать свою власть и ресурсы для выявления, предупреждения и пресечения нарушений мер экспортного контроля и обеспечить соблюдение законов и постановлений". "Вместе мы будем делиться информацией, проводить проверки и аудиты до и после отправки, будем инспектировать, задерживать и конфисковывать грузы", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину Канада ввела длинный перечень санкций, призванных экономически и военно ослабить россию. В частности, запрещен экспорт в Россию многих товаров, важных для нефтегазовой и химической промышленностей, а также для производства и ремонта вооружения.