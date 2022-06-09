Финансовые новости
- |
- 09.06.22
- |
- 10:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Байден открыл Саммит Америк призывом сплотиться ради демократии
08:50 09.06.2022 |
Президент США Джо Байден открыл Саммит Америк предостережением об угрозе демократии во всем мире и призвал противостоять этим рискам. Соответствующее заявление американский лидер сделал в среду, 8 июня, в Лос-Анджелесе.
В ситуации, "когда демократия подвергается нападкам по всему миру, давайте вновь объединимся и подтвердим нашу убежденность в том, что демократия - это не только определяющая черта, но и важнейший компонент будущего Америки", отметил Байден.
"В ходе этого саммита у нас есть возможность сплотиться вокруг смелых идей, амбициозных действий и продемонстрировать нашим народам невероятную силу демократии", - добавил он.
Амбициозная повестка
Джо Байден хочет использовать мероприятие, которое продлится до 10 июня, для укрепления отношений между Северной, Центральной и Южной Америками. Ожидается, что в ходе встречи будет выдвинут ряд инициатив по вопросам миграции, энергетики и изменения климата.
США уже объявили о подготовке 500 тысяч врачей и медсестер для стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Кроме того, благодаря "Американскому партнерству ради экономического процветания" должны быть укреплены цепочки поставок в регионе, упрощены инвестиции и создание рабочих мест в области возобновляемых источников энергии.
Споры по поводу участников
Несмотря на амбициозную повестку - саммит омрачен предшествовавшими ему длительными дискуссиями по поводу списка участников.
Администрация Байдена не пригласила президентов ряда авторитарных государств: Кубы - Мигеля Диаса-Канеля, Никарагуа - Даниэля Ортегу, а также главу Венесуэлы - Николаса Мадуро.
В результате несколько политиков - президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Боливии - Луис Арсе и Гондураса - Сиомара Кастро - из солидарности отменили свое участие. Кроме того, лидеры Гватемалы, Уругвая и Сальвадора - Алехандро Джамматтеи, Луис Лакалье Поу и Найиб Букеле - а также двух небольших стран Карибского бассейна - не приехали на встречу.
Ввиду важности Мексики и Центральной Америки для решения проблемы миграционного кризиса на южной границе США бойкот - дипломатическая неудача для Байдена, отметило агентство dpa.
Саммиты Америк - встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей более 30 участников. В этом году встречу организуют США в Лос-Анджелесе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Арахамия помогает российскому миллиардеру Абрамовичу оменить в суде санкции, - The Times
|Европарламент рекомендовал дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС
|За ипотеку на уничтоженное войной жилье предлагают списать только проценты - в Раде зарегистрировали законопроект
|Всемирный банк одобрил допфинансирование Украины почти на $1,5 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В начальных школах Франции с сентября будет 30 минут ежедневных занятий спортом
|Европарламент поддержал запрет на продажу автомобилей на дизеле и бензине с 2035 года
|Немцы поддерживают продолжение эксплуатации действующих АЭС, но против строительства новых – опрос
|Германия планирует сохранить больше угольных электростанций на случай отключения газа РФ
|Канада и США усилят контроль за экспортом подсанкционных товаров в Россию
|Байден открыл Саммит Америк призывом сплотиться ради демократии
Это интересно
|Apple обновила 13-дюймовый MacBook Pro — новый процессор Apple M2 и старый дизайн с Touch Bar
|Представлен новый MacBook Air — 13,6-дюймовый экран с «чёлкой», чип Apple M2 и быстрая зарядка MagSafe
|Apple анонсировала компьютерный процессор M2 с более мощной встроенной графикой
|Apple представила iOS 16 — настраиваемый экран блокировки, улучшения в iMеssage и другое
|Спор о спаме: Илон Маск угрожает отказаться от покупки Twitter
|AT&T разместила базовые станции 5G на дронах
|FTC: жертвы криптовалютных мошенников потеряли более $1 млрд с 2021 года