Байден открыл Саммит Америк призывом сплотиться ради демократии

Президент США Джо Байден открыл Саммит Америк предостережением об угрозе демократии во всем мире и призвал противостоять этим рискам. Соответствующее заявление американский лидер сделал в среду, 8 июня, в Лос-Анджелесе.

В ситуации, "когда демократия подвергается нападкам по всему миру, давайте вновь объединимся и подтвердим нашу убежденность в том, что демократия - это не только определяющая черта, но и важнейший компонент будущего Америки", отметил Байден.

"В ходе этого саммита у нас есть возможность сплотиться вокруг смелых идей, амбициозных действий и продемонстрировать нашим народам невероятную силу демократии", - добавил он.

Амбициозная повестка

Джо Байден хочет использовать мероприятие, которое продлится до 10 июня, для укрепления отношений между Северной, Центральной и Южной Америками. Ожидается, что в ходе встречи будет выдвинут ряд инициатив по вопросам миграции, энергетики и изменения климата.

США уже объявили о подготовке 500 тысяч врачей и медсестер для стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Кроме того, благодаря "Американскому партнерству ради экономического процветания" должны быть укреплены цепочки поставок в регионе, упрощены инвестиции и создание рабочих мест в области возобновляемых источников энергии.

Споры по поводу участников

Несмотря на амбициозную повестку - саммит омрачен предшествовавшими ему длительными дискуссиями по поводу списка участников.

Администрация Байдена не пригласила президентов ряда авторитарных государств: Кубы - Мигеля Диаса-Канеля, Никарагуа - Даниэля Ортегу, а также главу Венесуэлы - Николаса Мадуро.

В результате несколько политиков - президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Боливии - Луис Арсе и Гондураса - Сиомара Кастро - из солидарности отменили свое участие. Кроме того, лидеры Гватемалы, Уругвая и Сальвадора - Алехандро Джамматтеи, Луис Лакалье Поу и Найиб Букеле - а также двух небольших стран Карибского бассейна - не приехали на встречу.

Ввиду важности Мексики и Центральной Америки для решения проблемы миграционного кризиса на южной границе США бойкот - дипломатическая неудача для Байдена, отметило агентство dpa.

Саммиты Америк - встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей более 30 участников. В этом году встречу организуют США в Лос-Анджелесе.