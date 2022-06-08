В ЕС раскритиковали решение парламента Грузии увеличить полномочия правоохранителей

Глава постоянного представительства ЕС в Грузии Карл Харцель раскритиковал одобренные парламентом страны поправки в уголовно-процессуальный кодекс, расширяющие круг случаев, в которых правоохранители могут вести негласные следственные действия.

Заявление Харцеля было обнародовано в среду на сайте представительства ЕС в Грузии, сообщает "Европейская правда".

"Хотя изменения в уголовно-процессуальном кодексе могут быть легитимными с точки зрения безопасности, мы с беспокойством подчеркиваем, что текущие изменения значительно ограничивают неприкосновенность частной жизни граждан Грузии без предоставления достаточных гарантий вторжения в частную жизнь и защиты персональных данных", - отметил дипломат.

Он добавил, что ранее ЕС поделился своими опасениями с парламентом Грузии и предложил направить новый закон до его окончательной доработки в Венецианскую комиссию для оценки его соответствия европейским стандартам и прецедентному праву Европейского суда по правам человека.

"Мы видим, что Грузия продолжает принимать важные законодательные изменения с помощью ускоренных парламентских процедур, без необходимых местных или международных консультаций и надлежащего анализа их соответствия европейским стандартам", - добавил Харцель.

Он призвал правительство Грузии придерживаться обязательств по защите прав человека и основных свобод, а парламент - немедленно обратиться в Венецианскую комиссию по законопроекту и принять во внимание его рекомендации.

"Мы также призываем правительство известить дипломатическое сообщество о результатах обещанного расследования по фактам широкомасштабной слежки за грузинскими и иностранными гражданами, выявленными в сентябре 2021 года", - говорится в заявлении Харцеля.

Напомним, слитые тогда в сеть записи разговоров, которые называются тайными записями Службы госбезопасности Грузии, содержат детали разговоров посла ЕС Карла Харцеля, дипломатов США, Израиля и некоторых других стран.

По информации СМИ, Еврокомиссия предоставит заключение по заявкам Украины, Молдовы и Грузии 8 июня или 15 июня. Июньский саммит Евросовета состоится 23-24 июня.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Евросоюз совершит ошибку и сыграет на руку России, если Грузия не получит статус кандидата на вступление в ЕС.