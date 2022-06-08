Правительство Грузии подало в суд на президентку страны: обвиняет ее в узурпации власти

Правительство Грузии во вторник подало иск в Конституционный суд страны против президентки Саломи Зурабишвили, требуя разъяснить ее и свои права и полномочия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Глава администрации грузинского правительства Реваз Джавелидзе заявил, что причиной иска стал отказ Зурабишвили назначить послов в некоторых странах.

"Конституция не наделяет президента Грузии ни исполнительной властью, ни полномочиями на осуществление внутренней или внешней политики страны", - утверждает Джавелидзе.

Он добавил, что согласно конституции Грузии выбор кандидатур на должности послов является прерогативой правительства.

Как передает "Голос Америки", грузинская оппозиция назвала решение властей обратиться в Конституционный суд "шагом в сторону единоличного и авторитарного правления".

Издание напоминает, что нынешняя конституция Грузии, в результате которой страна перешла в парламентскую систему правления, была принята в 2017 году на фоне протеста оппозиции, а кандидатуру президентки Саломе Зурабишвили поддерживала правящая "Грузинская мечта".

Напомним, еще в марте правительство Грузии заявило, что обратится в Конституционный суд с просьбой определить, нарушила ли президент Саломе Зурабишвили определенными своими действиями конституцию страны.

Днем ранее во время выступления в парламенте Саломе Зурабишвили со своей стороны заявила, что в правительстве пытались ограничивать ее международную деятельность и ей пришлось переформатировать четыре рабочих визита в европейские столицы на личные встречи.