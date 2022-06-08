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Правительство Грузии подало в суд на президентку страны: обвиняет ее в узурпации власти
23:31 08.06.2022 |
Правительство Грузии во вторник подало иск в Конституционный суд страны против президентки Саломи Зурабишвили, требуя разъяснить ее и свои права и полномочия.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".
Глава администрации грузинского правительства Реваз Джавелидзе заявил, что причиной иска стал отказ Зурабишвили назначить послов в некоторых странах.
"Конституция не наделяет президента Грузии ни исполнительной властью, ни полномочиями на осуществление внутренней или внешней политики страны", - утверждает Джавелидзе.
Он добавил, что согласно конституции Грузии выбор кандидатур на должности послов является прерогативой правительства.
Как передает "Голос Америки", грузинская оппозиция назвала решение властей обратиться в Конституционный суд "шагом в сторону единоличного и авторитарного правления".
Издание напоминает, что нынешняя конституция Грузии, в результате которой страна перешла в парламентскую систему правления, была принята в 2017 году на фоне протеста оппозиции, а кандидатуру президентки Саломе Зурабишвили поддерживала правящая "Грузинская мечта".
Напомним, еще в марте правительство Грузии заявило, что обратится в Конституционный суд с просьбой определить, нарушила ли президент Саломе Зурабишвили определенными своими действиями конституцию страны.
Днем ранее во время выступления в парламенте Саломе Зурабишвили со своей стороны заявила, что в правительстве пытались ограничивать ее международную деятельность и ей пришлось переформатировать четыре рабочих визита в европейские столицы на личные встречи.
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