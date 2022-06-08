У миллиона граждан Молдовы есть румынское гражданство

У миллиона граждан Молдовы есть паспорт Румынии, еще 100 тысяч человек ожидают на румынское гражданство.

Об этом рассказал государственный секретарь Департамента по связям с Республикой Молдова правительству Румынии Адриан Дупу, сообщает "Балканский обозреватель".

Госсекретарь отметил, что Национальный орган по гражданству в Бухаресте обрабатывает тысячи документов граждан Молдовы. По его словам, людям приходится ждать месяцами, чтобы получить румынский паспорт, поскольку количество заявлений очень велико.

"Около миллиона румын с левого берега Прута вернули свое гражданство. Они румыны, и на основании документов они подтверждают это.

На рассмотрении Национального органа по гражданству все еще находится 100 тысяч дел. В последнее время темпы ускоряются. Время ожидания еще очень долгое, и это связано с очень большим количеством запросов", - сказал Адриан Дупу в эфире общественного телевидения.

Стоит отметить, что население Молдовы составляет 2,618 млн человек.

Напомним, что недавно новый руководитель спецслужбы Молдовы признал, что является гражданином Румынии.