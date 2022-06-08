Финансовые новости
- |
- 08.06.22
- |
- 23:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У миллиона граждан Молдовы есть румынское гражданство
23:23 08.06.2022 |
У миллиона граждан Молдовы есть паспорт Румынии, еще 100 тысяч человек ожидают на румынское гражданство.
Об этом рассказал государственный секретарь Департамента по связям с Республикой Молдова правительству Румынии Адриан Дупу, сообщает "Балканский обозреватель".
Госсекретарь отметил, что Национальный орган по гражданству в Бухаресте обрабатывает тысячи документов граждан Молдовы. По его словам, людям приходится ждать месяцами, чтобы получить румынский паспорт, поскольку количество заявлений очень велико.
"Около миллиона румын с левого берега Прута вернули свое гражданство. Они румыны, и на основании документов они подтверждают это.
На рассмотрении Национального органа по гражданству все еще находится 100 тысяч дел. В последнее время темпы ускоряются. Время ожидания еще очень долгое, и это связано с очень большим количеством запросов", - сказал Адриан Дупу в эфире общественного телевидения.
Стоит отметить, что население Молдовы составляет 2,618 млн человек.
Напомним, что недавно новый руководитель спецслужбы Молдовы признал, что является гражданином Румынии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|За ипотеку на уничтоженное войной жилье предлагают списать только проценты - в Раде зарегистрировали законопроект
|Всемирный банк одобрил допфинансирование Украины почти на $1,5 млрд
|Европарламент будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата
|Все больше малого и среднего бизнеса возвращается к работе на фоне сокращения финрезервов – ЕБА
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Договорились договариваться»: чем закончились переговоры РФ-Турция по поводу деблокады портов
|В ЕС раскритиковали решение парламента Грузии увеличить полномочия правоохранителей
|Правительство Грузии подало в суд на президентку страны: обвиняет ее в узурпации власти
|У миллиона граждан Молдовы есть румынское гражданство
|В России начали закрываться официальные магазины Huawei
|Европарламент рекомендовал дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС
Это интересно
|Представлен новый MacBook Air — 13,6-дюймовый экран с «чёлкой», чип Apple M2 и быстрая зарядка MagSafe
|Apple анонсировала компьютерный процессор M2 с более мощной встроенной графикой
|Apple представила iOS 16 — настраиваемый экран блокировки, улучшения в iMеssage и другое
|Спор о спаме: Илон Маск угрожает отказаться от покупки Twitter
|AT&T разместила базовые станции 5G на дронах
|FTC: жертвы криптовалютных мошенников потеряли более $1 млрд с 2021 года
|Google запустила Google TV на iPhone