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В России начали закрываться официальные магазины Huawei
23:17 08.06.2022 |
Компания Huawei начала закрывать официальные магазины в России, сообщает «РИА Новости». По данным агентства, из 19 магазинов прекратили работу уже четыре. Дальнейшее закрытие магазинов продолжится в ближайшие месяцы.
Первым закрылся магазин в торговом центре Ривьера в Москве 28 февраля. Далее та же участь постигла торговые точки в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону. По словам источника, основная причина закрытия торговых точек в России заключается в нехватке продукции на складах, а также в падении спроса на смартфоны.
Как конкретизирует РБК, полностью собственных магазинов у Huawei в России нет. Существующие торговые точки это бизнес партнёров, и решение о закрытии магазинов принимали они, а не головная компания. Тем не менее, из-за отсутствия поставок товаров содержать магазины действительно стало невыгодно, поэтому их закрывают. Более того, источник, близкий к компании спрогнозировал, что, по всей видимости, в ближайшие месяцы магазины Huawei продолжат закрываться.
В марте стало известно, что китайские производители существенно сократили поставки смартфонов в Россию. Также сообщалось, что с конца марта Huawei отправила часть сотрудников московского офиса в отпуск и прекратила заключать новые контракты на поставки гаджетов.
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