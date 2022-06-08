В России начали закрываться официальные магазины Huawei

Компания Huawei начала закрывать официальные магазины в России, сообщает «РИА Новости». По данным агентства, из 19 магазинов прекратили работу уже четыре. Дальнейшее закрытие магазинов продолжится в ближайшие месяцы.

Первым закрылся магазин в торговом центре Ривьера в Москве 28 февраля. Далее та же участь постигла торговые точки в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону. По словам источника, основная причина закрытия торговых точек в России заключается в нехватке продукции на складах, а также в падении спроса на смартфоны.

Как конкретизирует РБК, полностью собственных магазинов у Huawei в России нет. Существующие торговые точки это бизнес партнёров, и решение о закрытии магазинов принимали они, а не головная компания. Тем не менее, из-за отсутствия поставок товаров содержать магазины действительно стало невыгодно, поэтому их закрывают. Более того, источник, близкий к компании спрогнозировал, что, по всей видимости, в ближайшие месяцы магазины Huawei продолжат закрываться.

В марте стало известно, что китайские производители существенно сократили поставки смартфонов в Россию. Также сообщалось, что с конца марта Huawei отправила часть сотрудников московского офиса в отпуск и прекратила заключать новые контракты на поставки гаджетов.