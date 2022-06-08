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Беларусь впервые обогнала Германию по экспорту в РФ
16:27 08.06.2022 |
Из-за санкций за вторжение в Украину Россия существенно сократила объемы импорта и сменила поставщиков, и в результате Беларусь впервые обогнала Германию по стоимости экспорта к агрессору.
Об этом сообщает Bloomberg.
Экономика Германии в 60 раз больше экономики Беларуси, отмечает Bloomberg.
По расчетам Bloomberg, продажи в Россию от торговых партнеров, вместе составлявшие почти половину ее импорта в 2021 году, в апреле снизились на 40% в годовом измерении. Даже такие страны, как Китай, не присоединившийся к введению санкций против РФ, сокращают поставки товаров.
Поскольку для России торговля с большей частью Европы остановилась, Белоруссия стала одним из главных бенефициаров. Ее экспорт в РФ разнообразных товаров от строительных материалов и кормов для домашних животных в апреле вырос более чем на 100% в стоимостном измерении.
Отмечается, что Россия прекратила публиковать некоторые ключевые статистические данные, в частности, детали по импорту и экспорту, поэтому эту информацию нужно собирать из других источников. Но даже данные, обнародованные российскими компаниями, свидетельствуют о том, что международная торговля уже существенно изменилась для страны-агрессора - и изменится еще больше после начала действия пятого санкционного пакета в июле.
После полномасштабного вторжения в Украину и последующих санкций из страны вышли сотни транснациональных компаний, поэтому россиянам пришлось искать сырье от альтернативных иностранных поставщиков, а также искать новые маршруты или лазейки, чтобы получить товары.
Например, по оценкам подстанционного российского банка "Открытие", стоимость импорта в апреле упала до 5 млрд долларов против почти 27 миллиардов долларов годом ранее.
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