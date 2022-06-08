Тегеран отключил две камеры МАГАТЭ на ядерном объекте - иранские СМИ

Гендиректор МАГАТЭ демонстрирует образец камеры для контроля ядерных объектов МАГАТЭ

Организация по атомной энергии Ирана в среду отключила две камеры наблюдения, ранее установленные МАГАТЭ на одном из иранских ядерных объектов, сообщают иранские СМИ.

По данным агентства "Мехр", изначально Иран сам дал согласие на размещение этих камер - как жест доброй воли, а не в рамках официальных соглашений.

В МАГАТЭ пока не прокомментировали эту информацию, отмечают СМИ.

На этой неделе МАГАТЭ заявило о готовности возобновить взаимодействие с Ираном, чтобы гарантировать: ядерная программа этой страны носит исключительно мирный характер.

Информация об отключении камер поступила в то время, как Совет управляющих МАГАТЭ рассматривает проект резолюции по Ирану, подготовленный западными странами. В нем Иран подвергается критике за то, что не предоставляет технически достоверные объяснения относительно выводов агентства о незадекларированных ядерных объектах.