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«Мобилизовать энтузиазм». Китайцам будут платить за доносы и выдавать грамоты
13:46 08.06.2022 |
Власти Китая будут выдавать гражданам денежное вознаграждение и почетные грамоты за доносы на "нарушителей национальной безопасности".
За информацию о неблагонадежных согражданах или иностранцах китайцы смогут получить от 10 до более 100 тысяч юаней (1,5-15 тысяч долларов). А поделиться ей можно будет онлайн, по горячей телефонной линии, почте или другим удобным способом.
Новая система платы за доносы вступает в силу на этой неделе. Власти и так давно поощряют граждан за информацию о шпионах, но теперь они привели к единому стандарту существовавшие практики, создав шкалу денежных вознаграждений.
По словам представителя министерства госбезопасности Китая, которого цитирует провластное издание Legal Daily, новые правила помогут мотивировать жителей страны сообщать о своих подозрениях в надлежащие органы. Власти Китая, как отмечает издание, считают, что сейчас это как никогда актуально, потому что в стране усилилась деятельность иностранных разведок и прочих недружественных сил.
"Сформулировать правила необходимо, чтобы в полной мере мобилизовать энтузиазм у населения, что поспособствует поддержанию национальной безопасности, сплотив сердечность, духовные ценности и силу народа", - цитирует Legal Daily чиновника из министерства.
Какой будет сумма вознаграждения, или же доносчик получит только почетный сертификат, будет зависеть от качества информации, пишет издание.
Как отмечает британская Guardian, система оплаты за доносы - еще одна черта, приближающая китайское общество к антиутопии Джорджа Оруэлла "1984", в которой государство контролирует все сферы жизни.
Так, в Китае уже действует система "социального кредита", c помощью которой власти оценивают благонадежность граждан и организаций - как считают критики, в ущерб их правам и свободам.
За плохое поведение - от курения в неположенном месте до проезда по просроченному билету - гражданам, к примеру, ограничивают проезд на общественном транспорте. По официальным данным, в 2017 году билеты на поезд или самолет не смогли купить 6,15 млн китайцев.
По данным Human Rights Watch, система социальных кредитов, в частности, используется и в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, где власти КНР занимаются "перевоспитанием" мусульман-уйгуров.
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