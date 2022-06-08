ОЭСР снизила прогноз роста мирового ВВП в 2022г до 3%

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз роста мировой экономики в 2022 году до 3% по сравнению с предыдущей оценкой в 4,5%, сделанной в декабре прошлого года.

В 2023 году, как ожидается, объем глобального ВВП увеличится на 2,75%, сообщается в обзоре.

Темпы роста потребительских цен в странах, входящих в ОЭСР, в этом году будут находиться около 9%, что вдвое превышает предыдущий прогноз.

"Повышенная инфляция во всем мире подрывает реальные располагаемые доходы и уровень жизни домохозяйств, что, в свою очередь, снижает потребление, - говорится в сообщении. - Неопределенность сдерживает инвестиции в бизнес и угрожает сократить поставки на долгие годы. В то же время политика Китая по борьбе с COVID-19 продолжает сказываться на глобальных перспективах, снижая внутренний рост и нарушая глобальные цепочки поставок".

Поскольку Россия и Украина являются крупными экспортерами сырьевых товаров, конфликт привел к резкому росту цен на энергоносители и продукты питания, что значительно усложнило жизнь многим людям во всем мире. Степень, в которой рост мировой экономики замедлится, а инфляция ускорится, будет зависеть от того, как будет развиваться конфликт, но очевидно, что больше всего пострадают самые бедные государства.

"Конфликт нарушает распределение основных продуктов питания и энергоносителей, подпитывая более высокую инфляцию повсюду и угрожая, в частности, странам с низким уровнем доходов, - отмечается в отчете организации. - Европейские экономики изо всех сил пытаются отучить себя от российского топлива, но поскольку поставки из альтернативных источников, вероятно, нелегко нарастить быстро, существует риск повышения цен или даже дефицита".

Прогноз изменения реального ВВП и мировой торговли (в процентах):

2020г 2021г 2022г 2023г Мир -3,4 5,8 3,0 2,8 G20 -3,0 6,2 2,9 2,8 США -3,4 5,7 2,5 1,2 Еврозона -6,5 5,3 2,6 1,6 Япония -4,5 1,7 1,7 1,8 Китай 2,2 8,1 4,4 4,9 Индия* -6,6 8,7 6,9 6,2 Бразилия -4,2 5,0 0,6 1,2 Безработица в ОЭСР 7,1 6,2 5,2 5,3 Инфляция в G20 2,8 3,8 7,6 6,3 Инфляция в ОЭСР 1,5 3,7 8,5 6,0 Мировая торговля -8,1 10,0 4,9 3,9

* финансовый год, который начинается в апреле

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.