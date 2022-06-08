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Индия заменит долю тепловой генерации на ВИЭ к 2026 году
11:18 08.06.2022 |
Министерство энергетики Индии планирует заменить 58 ТВт*ч тепловой генерации на ВИЭ до 2025-26 годов. Таким образом, правительство хочет ускорить достижение нулевого баланса выбросов, а также увеличить мощности ВИЭ в стране.
В прошлом году на саммите ООН COP26 в Глазго премьер-министр Нарендра Моди заявил, что Индия обязуется достичь нулевого баланса выбросов к 2070 году, а также пообещал, что к 2030 году мощности электроэнергетики, не связанные с ископаемым топливом, вырастут до 500 ГВт.
Новые меры министерства направлены на решение этой последней задачи. К 2025-26 финансовому году 58 ТВт*ч электроэнергии, производимой тепловыми электростанциями, могут быть заменены производимой электроэнергией на основе ВИЭ. Для этого понадобятся мощности в объеме 30 ГВт.
Министерство определило 81 тепловую электростанцию, которая должна быть заменена ВИЭ. При этом речь идет преимущественно о солнечных электростанциях.
Министерство заявило, что реализация программы позволит сэкономить 34,7 млн тонн угля и сократить выбросы углерода на 60,2 млн тонн.
Согласно сообщению, целевые показатели - это минимум. Правительство может снизить генерацию тепловых электростанций еще больше и заменить на ВИЭ больше объектов. Стоимость солнечной и ветровой электроэнергии в Индии ниже средней стоимости закупки электроэнергии на национальном уровне. Министерство также будет стимулировать энергетические компании повышать свои цели по замене тепловой энергии возобновляемой.
В настоящее время около 70% индийской электроэнергии - это угольная генерация. Ее доля будет снижаться. По прогнозу МЭА, к 2040 году она может упасть до 30% и ниже.
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